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克魯曼評SpaceX市值一飛沖天：2.75兆美元迷因股 下場參見比特幣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

全球首富馬斯克的SpaceX公司甫上市，市值就像火箭升空般奔向2.75兆美元，不僅超越亞馬遜公司，還直逼軟體巨人微軟。經濟學家克魯曼批評這不過是炒作和狂熱罷了，下場可能步上比特幣後塵。

微軟去年營收3,180億美元，獲利1,250億美元；同年SpaceX營收190億美元，卻虧損40億美元。現在，微軟市值眼看就快要被SpaceX迎頭趕上，合理嗎？

金融時報Alphaville部落格主編威格爾斯渥斯這麼形容SpaceX：「一家非常成功，但相當小的衛星發射公司，焊接上一家成長停滯且虧錢的社群媒體公司（X，昔稱「推特」），以及一家燒錢的AI公司（xAI，開發的Grok模型普遍被鄙視），然後大肆炒作宣傳人類將航向星際。」

話雖如此，美股12日收盤時，上周五才上市的SpaceX，市值竟超越去年獲利780億美元的亞馬遜，還緊追在微軟之後。如何解釋這種估值？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，許多投資人似乎以為馬斯克是魔法師，能不時變出征服世界的發明。然而，儘管馬斯克有些成就確實了不起，但他過去十餘年來卻締造一樁樁失敗的投資案。而且，他現在發下的豪語，例如在太空蓋資料中心，基本上毫無道理。美國政府問責署（GAO）最近發布報告，措詞雖委婉，但克魯曼認為大致可解讀成：「這是另一個Hyperloop（馬斯克想改造大眾運輸荒謬、失敗的嘗試）。

當然，馬斯克可透過與美國總統川普的關係，發揮巨大的政治影響力，所以SpaceX估值如此高或許有理由，不是因為馬斯克的技術成就多高，而是因為能摘取朋黨資本主義（crony capitalism）的果實。

克魯曼說，沒人懷疑川普政府願意讓市場競爭場域偏向對政治盟友有利，尤其是能讓川普私人財富錦上添花者；但即使是這種公然圖利的行徑，真正能提供的好處也有限。加密幣產業的命運就是前車之鑑——例如比特幣在川普2024年11月勝選後飆漲，如今漲幅不但悉數回吐，還跌破選前起漲價位。

比特幣漲到頂峰時，市值與現在的SpaceX相仿。但因比特幣除用來洗錢外，毫無經濟價值可言，由此可知當時價格之所以飛漲，僅反映投資人認定，對加密幣友善的川普政府想必會把監管法規改成對他們有利，比如說准許加密幣公司成為實質上「不受監管的銀行」。現實是，經濟邏輯不通加上銀行業反彈和國會民主黨人士阻擋，讓加加密產業美夢難圓，比特幣價格於是隨川普的民調支持率一併向下沉淪。不過，早早投入這種「川普交易」的人士，的確賺翻了——把持有的加密幣賣給川普的信眾。

SpaceX就細節而論，自然與比特幣不同，畢竟SpaceX至少有個賺錢部門，稱為星鏈（Starlink），號稱是SpaceX成功IPO背後最大的獲利引擎。也就是說，唯有星鏈獲致令人不可思議的超狂成長，才能合理化SpaceX目前超狂的市值。但分析師深入剖析相關數據後發現，星鏈要達成在SpaceX IPO隱含的估值，未來必須吃下全球80%的網路服務市場！那種可能性十分渺茫。

克魯曼的結論是：SpaceX基本上全是華而不實的宣傳炒作，可稱之為一檔「2.75兆美元的迷因股」。唯有早早買進、激起市場狂熱，然後在行情開始頻頻破底之前出場者，才是贏家。

克魯曼 微軟 亞馬遜 馬斯克

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