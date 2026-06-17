快訊

美股早盤／華許上任後首次Fed會議在即 三大指數遊走平盤

成功嶺「大逃殺」？中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

聯準會新任主席華許首秀 美股電子盤、台指期夜盤多空對峙

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／華許上任後首次Fed會議在即 三大指數遊走平盤

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
投資人靜待聯準會（Fed）最新貨幣政策決議，美股17日早盤三大指數遊走平盤。法新社
投資人靜待聯準會（Fed）最新貨幣政策決議，美股17日早盤三大指數遊走平盤。法新社

美股17日早盤三大指數遊走平盤，科技股則力圖反彈，投資人靜待聯準會Fed）最新貨幣政策決議，這將是華許上任後首次主持政策會議。

道瓊工業指數17日早盤上漲0.1%，標普500指數漲0.1%，那斯達克指數漲0.3%。費城半導體指數漲2.7%；台積電ADR漲近2%。

油價17日小幅上漲。西德州中級原油期貨漲近1%至每桶約76美元，國際基準的布蘭特原油期貨漲近1%至約79美元。此前川普表示，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，可能重啟轟炸。

SpaceX早盤再漲3%。該公司上市以來，股價已累計上漲約50%，市值超車亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。

英特爾股價早盤上漲2%，受惠於晶片股普遍反彈。該公司最先進製程18A-P已進入「風險試產」階段，意味朝向爭取大型客戶訂單又邁進一步。

美國商務部17日公布，5月零售銷售月增0.9%，優於市場預期，但這份數據可能不會影響Fed利率決策。

Fed將在17日下午2時（台灣時間18日清晨2時）公布利率決議。市場普遍預期，Fed將維持利率在3.5%-3.75%不變。多數華爾街Fed觀察人士也預料，華許不會表明他對未來利率走向的看法。

華許 Fed 美股 聯準會

延伸閱讀

美股早盤／投資人轉向關注Fed...三大指數漲跌互見 SpaceX續漲10%

聯準會新任主席華許首秀 美股電子盤、台指期夜盤多空對峙

費半連三日大漲後急速回吐5.7% SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

台股加權指數早盤跌破45400點 聯準會開會前市場轉趨觀望

相關新聞

小摩：博通遭錯殺 目前價位會「大舉買進」

博通本月股價重挫14%，已從6月2月的歷史收盤高點，回檔20%，但摩根大通（小摩）相信，市場持續低估博通，小摩會在當前價位大舉買進。

蒙古國抗議封路癱瘓銅礦運輸 力拓：一周恐損失1330萬美元

抗議人士今天封鎖力拓集團（Rio Tinto）位於蒙古國的大型銅礦場對外運輸道路，導致對中國再生能源發展至關重要的銅供應...

克魯曼評SpaceX市值一飛沖天：2.75兆美元迷因股 下場參見比特幣

全球首富馬斯克的SpaceX公司甫上市，市值就像火箭升空般奔向2.75兆美元，不僅超越亞馬遜公司，還直逼軟體巨人微軟。經濟學家克魯曼批評這不過是炒作和狂熱罷了，下場可能步上比特幣後塵。

美股早盤／華許上任後首次Fed會議在即 三大指數遊走平盤

美股17日早盤三大指數遊走平盤，科技股則力圖反彈，投資人靜待聯準會（Fed）最新貨幣政策決議，這將是華許上任後首次主持政策會議。

50萬人搶退退休金！立陶宛釋出30億歐元 央行：有助抵銷能源衝擊

立陶宛政府今年初開放民眾退出第2支柱退休金機制，已超過50萬人退出並提領資金，累計金額逾30億歐元（約新台幣1100億元...

美5月零售銷售月增0.9% 超乎市場預期

美國5月零售銷售表現優於市場預期，但未來成長動能恐趨緩，因較大額退稅對抗高物價的支撐效果將逐步消退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。