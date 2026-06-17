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美5月零售銷售月增0.9%超乎市場預期 退稅效應成消費推手

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國5月零售銷售月增0.9%，超越市場預期。路透
美國5月零售銷售月增0.9%，超越市場預期。路透

美國5月零售銷售表現優於市場預期，但未來成長動能恐趨緩，因較大額退稅對抗高物價的支撐效果將逐步消退。

美國商務部人口普查局17日公布，5月零售銷售月增0.9%，遠高於市場預期的0.5%。而4月增速則從0.5%下修至0.4%。

上月零售銷售增加，部分反映油價上漲，推升在加油站消費的金額。在美伊戰爭下，美國汽油價格衝上四年新高，不過，之後油價已滑落，全美平均零售汽油價格本周首度降至4加侖以下，為4月來首見。

美國與伊朗14日宣布簽署停戰協議，並重啟荷莫茲海峽。退稅加上股市漲勢，也成為美國的消費支柱，這也同樣影響美國的儲蓄。美國儲蓄率在4月降至四年低點。

美伊戰爭 油價 荷莫茲海峽 伊朗

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