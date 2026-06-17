50萬人搶退退休金！立陶宛釋出30億歐元 央行：有助抵銷能源衝擊

立陶宛政府今年初開放民眾退出第2支柱退休金機制，已超過50萬人退出並提領資金，累計金額逾30億歐元（約新台幣1100億元），約占GDP的3%。立陶宛央行總裁表示，相關資金流出有助減緩能源價格上漲對經濟造成的負面影響。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛採行多層次退休金制度，其中第2支柱為「退休金累積基金」制度，允許勞工將部分社會保險繳費投入由民間機構管理的基金，並由政府提供補貼。政府長期鼓勵民眾參與此制度，以建立長期退休儲蓄。

根據制度設計，參與者需提撥約薪資3%，另由政府自國家預算提供相當於平均薪資約1.5%的額外補助，投入個人退休金帳戶進行長期投資。

不過，政府近期調整政策，開放參與者在2027年底前可選擇退出第2支柱制度，並提領已累積資產。據報導，政策實施前，約有145萬人參與，總資產規模約106億歐元（約新台幣3884億元）。

報導指出，根據統計，僅2026年第1季，就有約55萬人退出制度，占總參與人數近4成，目前仍有約86萬人留在體系內。

立陶宛央行總裁辛庫斯（Gediminas Šimkus）表示，被提領的退休金總額逾30億歐元，相當於立陶宛國內生產毛額（GDP）約3%，或年度可支配所得的6%。

至於提領資金流向，立陶宛央行4月數據顯示，約72%的資金仍存放於居民銀行帳戶，另有16%被提領為現金；約3%用於提前償還房貸，3%償還其他貸款，另有1%再投入第3支柱退休金或投資型保險產品。

據報導，辛庫斯指出，相關資金可望緩衝能源價格上漲對立陶宛經濟帶來的衝擊。他表示，若其中約5億至15億歐元轉為消費支出，從總體經濟角度觀察，能源價格上升的負面影響可望大致被抵銷。

他並指出，4月耐久財銷售，包括電子產品與家具出現明顯成長，顯示提領資金已開始回流市場，對經濟形成一定支撐。