台灣人有多愛「脆」？Threads宣布用戶破5億 官方揭爆紅主因

社群巨頭Meta旗下的微網誌平台Threads再次迎來重大里程碑。Meta官方近日宣布，Threads的每月活躍用戶數已正式突破5億大關。意味著這款被視為「推特（現為 X）最強勁敵」的短影音與文字社群App，已經成功達到執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）三年前所設定「10億用戶目標」的一半。

據《gurufocus》報導，Threads於2023年在馬斯克（Elon Musk）大動作收購推特後順勢推出，隨即在全球掀起一波「脆（Threads 的台式網稱）」潮。Threads負責人海絲（Connor Hayes）證實，除了月活躍用戶突破5億之外，每日活躍用戶數（DAU）相較於去年同期也出現顯著增長，不過他並未透露具體的每日數據。

報導分析，Threads早期的成長動能很大程度得益於Meta龐大的生態系，尤其是與Instagram的深度綁定。過去，使用者在瀏覽Instagram牆時，常會看到系統穿插推薦的Threads熱門貼文，進而點擊導流。不過海絲強調，如今這種生態正在轉變，越來越多用戶是「直接主動打開 Threads」，顯示該平台正逐漸擺脫母體限制，蛻變成一個具備獨立吸引力的主流社群目的地。

值得注意的是，Threads在文化與政經議題的推波助瀾下，正迅速擴大其全球影響力。海絲在受訪時特別點名，「一場關鍵的選舉」正是讓Threads在台灣市場迅速暴紅、躍升主流社群的重大功臣，成功讓該平台與當地的政治、社會文化產生強烈共鳴。

此外，南韓也成為近期Threads擴張最迅猛的黃金市場，用戶在該App上的總使用時間較去年同期大幅暴增了80%以上。為了幫這波熱潮再打強心針，風靡全球的南韓天團BTS（防彈少年團） 也在剛過去的周末正式開通Threads官方帳號，並在短短幾天內就瘋狂吸粉超過420萬人。