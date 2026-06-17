德國重啟電動車補貼 歐盟憂納稅錢流向中國大陸車廠

德國今年5月重啟電動車購車補貼，希望減少民眾購車壓力並帶動歐洲汽車產業轉型。然而數據顯示，補貼政策上路以來，多惠及中國電動車品牌，德國及歐盟政界紛紛質疑成效，要求檢討德國是否正用納稅人的錢支持中國競爭對手。

德國政府今年5月重啟電動車購車補貼，根據家庭收入、子女人數及車型不同，民眾可申請1500至6000歐（約新台幣5.5萬元至22萬元）補助。截至6月初，德國聯邦環境部已收到約4萬2000件申請，其中超過9成為純電動車。

然而，這項原本希望兼顧減碳與產業發展的政策，初步效果卻與政府期待出現落差。德國汽車經銷商協會（VAD）主席韋勒（Burkhard Weller）近期受商報（Handelsblatt）訪問時表示，補貼方案公布後，中國品牌電動車銷量大幅增加，增幅遠高於多數歐洲品牌。

韋勒指出，目前申請補貼的消費者大多購買價格介於2萬至3萬歐元的電動車，而德國市場上符合這個價位帶的車款不僅多來自中國車廠，也是中國品牌最具競爭力的市場區間。

他管理的42家汽車經銷據點中，中國平價電動車今年5月銷量已較先前增加逾一倍，其中比亞迪（BYD）銷量增幅更達235%。

根據經濟周刊（WirtschaftsWoche）報導，這項原本希望兼顧減碳與扶植歐洲汽車產業的政策，如今已引發政治爭議。部分歐盟與德國政治人物批評，補貼資金實際上可能正協助中國品牌擴大在歐洲市場的占有率。

歐洲議會交通委員會副主席吉塞克（Jens Gieseke）表示，若動用德國與歐洲納稅人資金，就應強化歐洲本地產業，認為德國政府必須儘快檢討現行制度。

德國基社盟（CSU）歐洲議會議員費伯（MarkusFerber）批評，一項主要讓中國競爭對手受惠的購車補貼已偏離原本目標。他指出，德國納稅人不應為正與歐洲車廠競爭的企業，支付市場拓展成本。

不過賓士故鄉巴登符騰堡邦經濟部長克勞特（Nicole Hoffmeister-Kraut）則持不同看法，她說，這項補貼雖對德國高階車廠效果有限，相關企業如當地汽車零組件供應商仍可透過電動車供應鏈受益。此外，若補貼帶動整體車市需求，也可能為汽車經銷、維修與售後服務帶來助益。

經濟周刊分析，這項爭議也再次凸顯歐洲近年面對中國電動車崛起的焦慮。歐盟去年以中國政府補貼造成不公平競爭為由，對中國製電動車加徵關稅。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）過去曾警告，歐洲不應與中國陷入補貼競賽，並主張電動車補貼應與生產地掛鉤，優先支持在歐洲生產的車輛，以避免公共資金流向中國車廠。

目前歐盟正在協商「產業加速法」（IndustryAccelerator Act），未來可能允許成員國將部分補貼措施限定於歐洲製造產品。