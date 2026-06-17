快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX短期續漲動能強 股價連3紅噴50%…但須小心這點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
外界認為，SpaceX股價短期內有許多助力。美聯社
外界認為，SpaceX股價短期內有許多助力。美聯社

SpaceX上周五（12日）掛牌後，股價連續三個交易日收紅，周二（16日）收盤價更較股票首次公開發行（IPO）價格，大漲50%之多。外界認為，該公司股價短期內有許多助力。

SpaceX 16日股價續漲，是因股票選擇權開始交易。該公司選擇權的交易活躍程度數一數二，是特斯拉選擇權的四倍、輝達的25倍。SpaceX選擇權中，看漲的買權（call）比看跌的賣權（put）更受歡迎。買權給予持有者在未來以特定價格購入股權的權利。

強大的買權買氣，會推高股價。倘若股價走升，賣出買權者會有風險。這些人為了避險，會敲進部分現股。這打造出循環，攀升股價帶來更多避險買盤。

這是SpaceX股價高漲的一大助力，另一助力是資金流入ETF，以取得SpaceX部位。Direxion剛推出兩倍做多SpaceX的ETF。ETF和買權避險客都在追逐數量有限的SpaceX股票，該公司公開流通股票目前只有約6.4億股。

需要注意的是，SpaceX股票閉鎖期屆滿後，將分批釋出更多股票。

該公司公布上市後的首份財報時，將有20%股票的閉鎖期到期，而倘若SpaceX股價繼續高於175美元，解鎖股票可能增至30%。接著IPO後的70天、90天、105、135天，都將分別釋出7%股票。SpaceX第二度發布財報後，還有28%股票到期，最後一批將在IPO後180天解鎖。

不過閉鎖期開始屆滿的時間點，落在SpaceX納入那斯達克100指數之後。該公司預定本月稍晚獲納指數，會有更多被動買盤推高股價，估計初期購股額可能在70億到100億美元之間。

換言之，該公司躋身那斯達克100為止，股價仍有許多助力。首次發布財報後，儘管增加釋出20%-30%股票，熱度或許也不會轉冷。

SpaceX 特斯拉 輝達 IPO

延伸閱讀

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟！躍居全球第五大公司

SpaceX掛牌威風！史上最大IPO 馬斯克躍全球首位破兆美元富豪

史上最大規模IPO登場！SpaceX正式登上美國那斯達克 馬斯克身價有望破兆

SpaceX市值飆 AI行情定心丸 經理人：市場好兆頭

相關新聞

做不完？傳台積電先進晶片產能吃緊爆轉單潮 三星晶片代工詢價量增

「日經亞洲」今天報導，隨著人工智慧（AI）基礎設施需求飆升，台積電先進晶片製造產能供不應求，比亞迪、Google、超微（...

SpaceX短期續漲動能強 但須小心這點

SpaceX上周五（12日）掛牌後，股價連續三個交易日收紅，周二（16日）收盤價更較股票首次公開發行（IPO）價格，大漲50%之多。外界認為，該公司股價短期內有許多助力。

美國AI股泡沫蠢蠢欲爆？施羅德CIO：亞洲、公司債市的集中風險更大

英國資產管理公司施羅德（Schroders）投資長認為，人工智慧（AI）科技集團和超大規模雲端業者（hyperscaler）大舉發行股票籌資，還不至於導致「泡沫情況」。

擺脫工會威脅 三星傳力拚2030年之前實現無人晶圓廠

南韓三星電子半導體部門的員工，或許剛打贏了爭取更多工作獎金的一仗，可是不久之後，有可能在更重大的爭戰中敗下陣來。

再醜也得吞？傳法拉利要求客戶購買電動車Luce 以優先取得典藏車款

知情人士透露，超跑車廠法拉利（Ferrari）正在測試富裕客戶的忠誠度，暗示他們須下訂市場迴響不佳的首款電動車Luce，以提高獲得心儀車款的機會。

AI競賽搶人搶很大 這家晶片大廠招人看「肌肉」不看學歷

人工智慧（AI）讓大環境日新月異，南韓晶片巨擘SK海力士的人才招募方式也出現改變，該公司從17日開始的新一輪公開徵才，將取消對所有求職者的學歷要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。