SpaceX短期續漲動能強 股價連3紅噴50%…但須小心這點

SpaceX上周五（12日）掛牌後，股價連續三個交易日收紅，周二（16日）收盤價更較股票首次公開發行（IPO）價格，大漲50%之多。外界認為，該公司股價短期內有許多助力。

SpaceX 16日股價續漲，是因股票選擇權開始交易。該公司選擇權的交易活躍程度數一數二，是特斯拉選擇權的四倍、輝達的25倍。SpaceX選擇權中，看漲的買權（call）比看跌的賣權（put）更受歡迎。買權給予持有者在未來以特定價格購入股權的權利。

強大的買權買氣，會推高股價。倘若股價走升，賣出買權者會有風險。這些人為了避險，會敲進部分現股。這打造出循環，攀升股價帶來更多避險買盤。

這是SpaceX股價高漲的一大助力，另一助力是資金流入ETF，以取得SpaceX部位。Direxion剛推出兩倍做多SpaceX的ETF。ETF和買權避險客都在追逐數量有限的SpaceX股票，該公司公開流通股票目前只有約6.4億股。

需要注意的是，SpaceX股票閉鎖期屆滿後，將分批釋出更多股票。

該公司公布上市後的首份財報時，將有20%股票的閉鎖期到期，而倘若SpaceX股價繼續高於175美元，解鎖股票可能增至30%。接著IPO後的70天、90天、105、135天，都將分別釋出7%股票。SpaceX第二度發布財報後，還有28%股票到期，最後一批將在IPO後180天解鎖。

不過閉鎖期開始屆滿的時間點，落在SpaceX納入那斯達克100指數之後。該公司預定本月稍晚獲納指數，會有更多被動買盤推高股價，估計初期購股額可能在70億到100億美元之間。

換言之，該公司躋身那斯達克100為止，股價仍有許多助力。首次發布財報後，儘管增加釋出20%-30%股票，熱度或許也不會轉冷。