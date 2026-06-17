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中東和平浮現能源壓力降溫 油價續跌亞股多收漲

中央社／ 香港17日綜合外電報導
中東和平浮現能源壓力降溫，亞洲股市主要指數今天收盤大多上漲。示意圖。（美聯社）
中東和平浮現能源壓力降溫，亞洲股市主要指數今天收盤大多上漲。示意圖。（美聯社）

美國與伊朗的和平協議助長油價持續下跌，市場關注後續和談及關鍵航道荷莫茲海峽重新開放情況之際，亞洲股市主要指數今天收盤大多上漲。

法新社報導，市場看好美伊在經歷逾3個月衝突後有望達成持久協議、化解能源市場動盪並且緩和通膨壓力，原油價格本週已大跌逾一成。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，作為結束戰爭協議的一環，華府可能放寬對伊朗原油的制裁，讓德黑蘭可以立即對外銷售原油和精煉石油產品，這加速油價跌勢。

市場目光現在轉向19日在瑞士舉行的正式簽署儀式，以及將聚焦伊朗核計畫和國際經濟制裁解除方案的後續談判。

美國總統川普指出，和平協議一經簽署，全球約1/5原油必經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將「全面重新開放」。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）指出：「目前風險偏向上行…若6月19日簽署儀式未能達成持久而且透明的協議，特別在核子條款方面，則（油價）近期跌勢恐將迅速反轉，過去每一次失敗的嘗試都是佐證。而荷莫茲海峽運輸的持續恢復將是協議落實最有力的證據。」

日股基準日經指數今天收漲0.7%，來到69902.25點。港股恆生指數收跌0.7%，來到24312.16點。上證指數收漲0.4%，來到4108.08點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡股巿收漲。雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。

亞股 中東 油價 伊朗 荷莫茲海峽

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