因應中東戰爭釋儲油 OECD庫存降至1990年來最低

國際能源總署（IEA）今天表示，由於各國政府為因應中東戰爭期間波斯灣原油運輸受阻而動用庫存，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國5月石油庫存降至1990年來最低水準。

法新社報導，IEA在月報中指出，自衝突爆發以來，富裕國家組成的OECD累計釋出1億6300萬桶石油庫存。

IEA表示：「儘管原油和成品油需求大幅減少，供應體系中的緩衝庫存仍持續以創紀錄的速度耗損。」

為減輕德黑蘭實際封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）導致油價飆升帶來的衝擊，IEA協調各國向全球市場釋出4億桶戰略儲油，截至6月12日已釋出2億5200萬桶。

美國與伊朗交戰近4個月後，雙方本週稍早宣布達成終戰協議。IEA表示：「各國釋出緊急庫存的速度預計將在6月和7月放緩。」

不過，高油價對需求的衝擊仍將持續至今年底，預計全球石油每日需求量將較2025年水準減少110萬桶。

IEA表示：「隨著貿易流動恢復正常、油價回落以及經濟前景改善推動市場復甦，我們預期2027年全球石油需求成長將強勁反彈至每日200萬桶。」