做不完？傳台積電先進晶片產能吃緊爆轉單潮 三星晶片代工詢價量增

「日經亞洲」今天報導，隨著人工智慧（AI）基礎設施需求飆升，台積電先進晶片製造產能供不應求，比亞迪、Google、超微（AMD）、特斯拉（Tesla）等企業日益傾向尋求三星電子提供晶片代工服務。

據6名知情人士透露，三星電子（SamsungElectronics）收到現有及潛在全球客戶的詢價量大幅增加，這些包括中國業者在內的客戶都希望利用其先進晶片製造產能。

兩名知情人士告訴「日經亞洲」，中國最大電動車製造商比亞迪持續與三星洽談生產下一代自動駕駛晶片；而Google也正與這家韓國公司接觸，討論由其代工預計於2028年左右推出的下一代Axion處理器的可能性。

其中一名知情人士表示，Google也考慮最快於2028年，委託三星代工其用於AI運算的部分關鍵張量處理器（TPU）。

一位不願具名的中國車用晶片設計公司主管表示：「台積電優先考慮先進節點的生產，這不僅是因為能鞏固其技術領先地位和長期戰略，也因為這些節點利潤更高，且仍然供不應求。」

他指出：「三星的良率雖然仍落後台積電，但其可用產能使其成為愈來愈具吸引力的選項。」

所謂的良率是指生產出符合所需規格和性能要求的晶片比例。

這位中國車用晶片設計公司主管表示，中國許多晶片設計業者正在推行「雙源採購」（dual-sourcing）戰略，將訂單分散在台積電和三星之間，而非依賴單一晶圓代工廠，分配比例則取決於產品本身。

另一位知情的晶片業高階主管告訴「日經亞洲」：「地緣政治因素也促使一些美國客戶在可行情況下，儘可能採用多家代工廠。」

一位知情的晶片業高層消息人士表示：「台積電的先進晶片產能真的很滿，這讓訂單量較小的中國客戶很難下新訂單，因此有幾家已轉而與三星接觸，尋求未來合作的可能性。」

消息人士向「日經亞洲」透露，Google一直是推動多代工廠戰略的推手。

然而，在先進晶片生產中使用多家晶圓代工廠，需要投入大量資金來調整晶片設計，以適應不同晶片製造商的製程，同時還需要更強的研發和供應鏈協調能力。

由於涉及額外的工程和人力成本，這種戰略通常只有資金雄厚的晶片開發商才行得通。

與此同時，消息人士表示，台積電的產能限制促使其他現有客戶可能向三星投放更多訂單。

特斯拉在多款產品上與三星和台積電都有合作，包括運用在其電動車與機器人的AI5晶片。然而，即將推出的AI6晶片將由三星在德州廠製造。

身為台積電核心客戶的超微與輝達（Nvidia），因為產能限制，目前也正就某些晶片計畫與三星展開合作。

一位知情人士表示，超微正洽談自2028年起與三星合作生產部分未來的中央處理器（CPU）。

輝達旗下的Groq語言處理器（LPU）目前由三星生產，輝達尚未決定是否將下一代Groq的生產交給其他代工廠。

輝達的大部分晶片目前仍是由台積電獨家代工。

對三星先進晶片代工服務日增的詢價量，意味著這家韓國晶片製造商代工業務的一大勝利，該業務過去主要服務自家的消費電子和家電部門。