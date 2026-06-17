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再醜也得吞？傳法拉利要求客戶購買電動車Luce 以優先取得典藏車款

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
法拉利推出的電動車Luce，被抨擊其醜無比，但富裕客戶為取得其他限量車款，可能被迫埋單。路透
法拉利推出的電動車Luce，被抨擊其醜無比，但富裕客戶為取得其他限量車款，可能被迫埋單。路透

知情人士透露，超跑車廠法拉利（Ferrari）正在測試富裕客戶的忠誠度，暗示他們須下訂市場迴響不佳的首款電動車Luce，以提高獲得心儀車款的機會。

彭博資訊引述知情人士報導，此一消息已在法拉利收藏圈傳開，即購買要價55萬歐元（63.6萬美元）的Luce，是獲取其他限量車型的敲門磚。法拉利向來利用這套分配系統，也就是標準車型的常客，可優先取得限量車型的購買權，例如售價高達210萬美元的LaFerrari Aperta。

法拉利上月推出首款電動車Luce，其流暢的線條與圓潤的邊角設計，遭到鋪天蓋地的批評，抨擊其設計平淡無奇，與本田與特斯拉的大眾車款無異。

一位買家表示，法拉利明確跟他說，如果想保住頂級客戶的地位，買這款車至關緊要。另一位藏家則說，法拉利向眾多客戶，尤其是潛在買家傳遞的訊號是，購買Luce或其他較便宜入門車款，可能是未來取得限量車款的機會。

將Luce定位於其他車款的入場券，可能意味著這款電動車缺乏限量車型的魅力。這項策略也帶來風險，將考驗客戶對捨棄標誌內燃機動力系統車型的支持意願。

奢侈品資產網路平台MillionPlus創辦人威爾許說：「大多數人似乎都很討厭這輛車，說它很醜」，「但有些人考慮買它，只是為了獲得未來車款的購買門路，並提升在等候名單的排序。很多人都這麼操作」。

法拉利 電動車 本田

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