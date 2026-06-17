快訊

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

法務部審議通過！9種依托咪酯類列一級毒品 販賣、製造最重可處死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

AI競賽搶人搶很大 這家晶片大廠招人看「肌肉」不看學歷

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
SK海力士本周開出數百個核心職位職缺，但將不再對求職者要求具備特定學歷。路透
SK海力士本周開出數百個核心職位職缺，但將不再對求職者要求具備特定學歷。路透

人工智慧（AI）讓大環境日新月異，南韓晶片巨擘SK海力士的人才招募方式也出現改變，該公司從17日開始的新一輪公開徵才，將取消對所有求職者的學歷要求。

韓國先驅報報導，SK海力士已刪除徵才資訊中例如「開放給擁有四年學士或以上學歷的申請人」等字眼。該公司表示，將根據工作技能和成長潛力來評鑑申請者，而非學歷；所有經驗、能力和文化契合度符合職位要求的人，如今都可申請和被錄用，這項改變也將延續到未來所有徵才。

SK海力士這次罕見進行周期外的徵才，數百個核心職位都開出職缺，包括新一代晶片設計人員，履歷遞交截止日為6月23日。

這項改變與SK集團會長崔泰源的徵才優先順序密切相關，他將未來員工所需能力比喻為一系列「肌肉」：質疑和探究基本原理的「思考肌肉」、快速應對科技變化的「適應肌肉」，以及在差異間進行靈活合作的「同理心肌肉」。

SK海力士主管表示，「在快速改變的AI環境下，未來人才的競爭力很難透過特定學歷或標準化證書來衡量」。

SK海力士 海力士 南韓

延伸閱讀

AI技能含金量再飆升！企業願多付62%薪水搶人才

全家喊徵才千人！首年薪資最高跳增8成 隔年挑戰百萬年薪

AI熱潮重塑科技版圖！紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

想進頂尖公司別只背面試答案！黃仁勳徵才看2關鍵，AI時代最缺這種人才

相關新聞

AI競賽搶人搶很大 這家晶片大廠招人看「肌肉」不看學歷

人工智慧（AI）讓大環境日新月異，南韓晶片巨擘SK海力士的人才招募方式也出現改變，該公司從17日開始的新一輪公開徵才，將取消對所有求職者的學歷要求。

誰人甲他們比？韓散戶在SpaceX掛牌首日買超規模 為美散戶五倍

韓國先鋒報報導，南韓散戶在SpaceX掛牌首日，搶購逾1兆韓元（6.61億美元）該公司股票，是近年南韓散戶投資人最大筆海外股票買盤之一，凸顯當地投資人對SpaceX的強烈興趣。

歐中貿易戰一觸即發？峰會前夕風險浮現5大重點一次看

隨著歐洲聯盟（EU）對中國貿易逆差持續擴大，布魯塞爾當局已對電動車、電子商務平台等祭出保護措施，歐中貿易緊張升溫，也加深...

荷莫茲重啟後…石油明年將供應過剩 屆時油價會崩盤嗎？

荷莫茲海峽即將重啟，會對世界能源市場帶來什麼影響？分析師表示，基於美伊協議的脆弱性、疏通物流瓶頸和修復受損的石油設施，石油供應仍需費時數月才能恢復正常，但一旦石油運輸恢復暢通，全球油市明年將面臨供過於求。

Coherent全球第一條6吋InP晶圓產線動土 黃仁勳現身站台

黃仁勳親赴德州為Coherent擴建廠房破土，這將是輝達投資20億元的首個落地節點，也是全球第一條6吋InP晶圓產線。黃仁勳表示，當AI伺服器來到576片GPU的集群規模後，銅線將無法承擔跨機櫃傳輸，只能由光通訊傳輸。法人看好，Coherent產能擴充後，聯鈞（3450）將有機會接獲更多雷射模組封裝訂單。

藥廠諾和諾德遭駭！勒索團體稱竊取逾1TB機密 勒索7.9億遭拒

網路勒索團體FulcrumSec今天宣稱，已自丹麥製藥巨擘「諾和諾德公司」竊取超過1TB的資料，且在向該公司索討2500...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。