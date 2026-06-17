AI競賽搶人搶很大 這家晶片大廠招人看「肌肉」不看學歷

人工智慧（AI）讓大環境日新月異，南韓晶片巨擘SK海力士的人才招募方式也出現改變，該公司從17日開始的新一輪公開徵才，將取消對所有求職者的學歷要求。

韓國先驅報報導，SK海力士已刪除徵才資訊中例如「開放給擁有四年學士或以上學歷的申請人」等字眼。該公司表示，將根據工作技能和成長潛力來評鑑申請者，而非學歷；所有經驗、能力和文化契合度符合職位要求的人，如今都可申請和被錄用，這項改變也將延續到未來所有徵才。

SK海力士這次罕見進行周期外的徵才，數百個核心職位都開出職缺，包括新一代晶片設計人員，履歷遞交截止日為6月23日。

這項改變與SK集團會長崔泰源的徵才優先順序密切相關，他將未來員工所需能力比喻為一系列「肌肉」：質疑和探究基本原理的「思考肌肉」、快速應對科技變化的「適應肌肉」，以及在差異間進行靈活合作的「同理心肌肉」。

SK海力士主管表示，「在快速改變的AI環境下，未來人才的競爭力很難透過特定學歷或標準化證書來衡量」。