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誰人甲他們比？韓散戶在SpaceX掛牌首日買超規模 為美散戶五倍
韓國先鋒報報導，南韓散戶在SpaceX掛牌首日，搶購逾1兆韓元（6.61億美元）該公司股票，是近年南韓散戶投資人最大筆海外股票買盤之一，凸顯當地投資人對SpaceX的強烈興趣。
金融業消息人士17日表示，南韓散戶投資人在SpaceX股票6月12日上市首日，透過未來資產證券、韓國投資證券等11家券商，淨買進1.2兆韓元的SpaceX股票。
SpaceX 12日以每股150美元開出，終場收在161.11美元，較135美元的發行價大漲19.3%。若按收盤價格估算，南韓散戶當日累計買進約500萬股SpaceX股票，遠勝美國散戶需求。據Vanda Research資料，美國散戶投資人當日淨買進1.17億至1.18億美元SpaceX股票。儘管許多美國投資人直接獲配IPO股票，南韓散戶在次級市場買進的SpaceX股票，規模仍為美國散戶的五倍以上。
這波搶購潮也遠超其他海外證券需求。SpaceX上市首日，南韓投資人買超金額次高的資產，是ProShares三倍做多QQQ ETF（TQQQ），淨買進金額僅2,490萬美元。
報導指出，美股個股在單一交易日吸引南韓散戶淨買超逾1兆韓元並不常見，這波買盤規模，凸顯SpaceX已迅速成為南韓散戶投資人的核心持股。
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