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歐中貿易戰一觸即發？峰會前夕風險浮現5大重點一次看

中央社／ 北京17日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）對中國貿易逆差持續擴大，北京呼籲透過對話解決爭端。（路透）
歐洲聯盟（EU）對中國貿易逆差持續擴大，北京呼籲透過對話解決爭端。（路透）

隨著歐洲聯盟（EU）對中國貿易逆差持續擴大，布魯塞爾當局已對電動車、電子商務平台等祭出保護措施，歐中貿易緊張升溫，也加深外界對貿易戰的憂慮。

北京呼籲透過對話解決爭端，同時警告可能對保護主義政策採取報復舉措。

歐洲領袖將於本月18日舉行峰會，以下是法新社彙整歐中貿易摩擦升溫的5大重點：

●貿易逆差有多大？

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）上月指出，對中國的貿易逆差已達到「難以持續」的程度。歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，光是今年4月，歐盟對中國的貿易逆差就高達319億歐元（約新台幣1.16兆元）。

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）15日說，歐中貿易關係已經來到必須重新調整的階段，「不是對抗，而是重新取得平衡」。

中國駐歐盟大使蔡潤上月表示，北京「充分了解」歐盟關切，還說中方「從未刻意追求貿易順差」，且願意處理相關問題。

他說，中國已採取一連串措施，包括擴大歐洲農產品市場准入、取消中國太陽能產品出口退稅，以及限制部分中國電動車出口等。

北京否認中國企業在海外的成功是仰賴政府高額補貼，強調其競爭優勢來自創新、規模經濟和完整的產業基礎。

●雙方目前關係如何？

隨著布魯塞爾強化立法工具以抗衡中國，歐中關係今年進一步惡化。

歐盟擔心中國企業在電動車、化學及綠色科技等領域占據主導地位，可能衝擊歐洲本土產業，同時要求中國提供更大市場准入，認為北京未給予歐洲企業對等待遇。

另一方面，中國警告，假如歐盟通過「工業加速器法案」（IAA）草案，排除部分非歐盟產品參與公共採購並限制外資收購歐洲企業，中方將採取反制措施。

歐盟執委會也檢視其網路安全規範，擬將華為等被視為高風險的供應商排除於電信網路之外。此外，自2024年起，中國出口至歐洲的電動車也面臨額外關稅。

●爆發貿易戰的可能性有多高？

上海中歐國際工商學院（CEIBS）教授許定波表示，歐中貿易戰風險確實存在。

法國智庫賈克迪羅研究所（Jacques Delors Institute）貿易地緣政治專家法布利（Elvire Fabry）則認為，歐洲現在必須展現決心，建立實力平衡。

不過，中歐國際工商學院經濟學家朱天指出，雙方都有意和解。

他說，衝突升級對彼此都沒好處，歐洲將面臨成本上升與綠色轉型放緩，中國則可能失去重要市場。

●中國可能如何回應？

若歐盟進一步加強保護措施，北京手中仍握有多種反制工具。

朱天表示，中國可能祭出反傾銷調查、加強監管、限制特定產業，或對具有政治敏感性的歐洲產品施壓。

北京過去曾對歐洲白蘭地課徵反傾銷稅，也曾對歐盟豬肉及乳製品展開反傾銷調查。

這次歐盟特別擔心，中國可能限制高科技產業所需的稀土出口。

朱天認為，無論如何，中方都可能以審慎方式回應，「足以讓歐盟感受到代價，但不至於讓雙邊關係全面破裂」。

●歐盟對中國有多重要？

歐盟是中國第2大貿易夥伴。法布利說，隨著美國市場逐漸關閉，中國需要進入歐洲市場。

朱天表示，中國增加對歐投資可創造就業機會，也有助向歐洲決策者傳達「中國重視歐洲的關切」。

他認為，中國可透過進一步開放市場、擴大進口與投資提供協助，但歐洲也須提升自身競爭力。

前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，中國仍有機會避免貿易戰，但前提是必須落實開放，而非流於口號，因為「中國喊出對外開放已有20、30年了」。

歐盟 歐洲 布魯塞爾

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