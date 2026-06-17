Coherent全球第一條6吋InP晶圓產線動土 黃仁勳現身站台

黃仁勳親赴德州為Coherent擴建廠房破土，這將是輝達投資20億元的首個落地節點，也是全球第一條6吋InP晶圓產線。黃仁勳表示，當AI伺服器來到576片GPU的集群規模後，銅線將無法承擔跨機櫃傳輸，只能由光通訊傳輸。法人看好，Coherent產能擴充後，聯鈞（3450）將有機會接獲更多雷射模組封裝訂單。

目前全球大多數InP產線仍停留在3寸或4寸晶圓階段，由於晶圓面積與直徑的平方成正比，從3英寸升級至6英寸，可用面積約擴大四倍，將大幅拉升單次製程的出產量，並大幅降低單位成本。而良率與成本結構的改善，正是AI大規模建設所需的供給基礎。

Coherent CEO Jim Anderson 表示：「AI靠算力運行，但靠連接擴展——而Sherman就是這條連接組織的製造地。 」

法人看好，Coherent 的InP晶圓產能大幅提升下，聯鈞做為其雷射封裝的下游代工廠，將有機會接獲更多訂單，推升營運成長動能。