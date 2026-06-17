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藥廠諾和諾德遭駭！勒索團體稱竊取逾1TB機密 討7.9億元被拒

中央社／ 哥本哈根16日綜合外電報導
網路勒索團體FulcrumSec今天宣稱，已自丹麥製藥巨擘「諾和諾德公司」竊取超過1TB的資料。路透
網路勒索團體FulcrumSec今天宣稱，已自丹麥製藥巨擘「諾和諾德公司」竊取超過1TB的資料。路透

網路勒索團體FulcrumSec今天宣稱，已自丹麥製藥巨擘「諾和諾德公司」竊取超過1TB的資料，且在向該公司索討2500萬美元（約新台幣7.9億元）未果後，正考慮出售部分資料。

路透社報導，FulcrumSec於去年10月嶄露頭角，該團體在自家網站上發表長文聲稱，他們在諾和諾德（Novo Nordisk）的網路系統潛伏兩個多月竊取資料。

諾和諾德以其治療肥胖及糖尿病的藥物聞名，尤其是Wegovy（週纖達）和「胰妥讚」（Ozempic）。

FulcrumSec指出，竊取資料包括公司原始碼、已上市與研發中藥品的機密資訊、試驗資料、公司加工廠相關資訊、內部人工智慧（AI）模型資訊，以及員工、醫師和病患資料。

諾和諾德發言人透過電子郵件表示，公司「已知悉有人宣稱，未經授權自本公司系統複製的資料已被發布至網路上。我們嚴肅看待此事，並維持主要平台持續運作，同時也已和相關當局聯絡」。

路透社目前無法查證FulcrumSec所公布資料的真實性。

FulcrumSec寄給路透社的電郵寫道，在他們首次聯絡諾和諾德數名高層約48小時後，該公司代表於本月3日與其接觸。

諾和諾德本月11日表示遭遇一起網路安全事件，有未經授權人士存取公司幾個數量不多的內部IT系統，並涉及存取部分個資。

FulcrumSec指出，在諾和諾德拒絕支付2500萬美元後，他們正在「考慮私下出售」部分與特定藥品及其他內部資訊相關的資料。

網路安全公司Lab-1研究主管威爾肯（ThomasWillkan）一直在關注FulcrumSec的動態，他說，「其技術能力與相關聲明大多具有可信度」。

FulcrumSec還提到，不會外洩部分竊取資料，例如諾和諾德數以千計員工與醫師，以及約1萬1500位去識別化臨床試驗患者的資訊。

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