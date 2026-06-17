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新加坡經濟成長預測微降至3.5% 中東局勢為隱憂

中央社／ 新加坡17日專電
新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。圖為多艘貨船往來新加坡周邊海域。中央社
新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。圖為多艘貨船往來新加坡周邊海域。中央社

新加坡金融管理局最新經濟學家調查報告指出，今年全年經濟增長預測微幅下調至3.5%；經濟學家認為，中東衝突升級或持續延燒等局勢變化，是新加坡經濟面臨的主要風險之一。

美國與伊朗初步達成協議，雙方預計簽署和平協議，開放荷莫茲海峽，外界期盼有助原油穩定供應。根據新加坡金融管理局（MAS）今天公布最新經濟學家調查報告，今年第1季經濟年增6.0%，預估第2季經濟年增4.3%；對新加坡今年全年經濟增長預測從3月調查時的3.6%，微幅下調至3.5%。

在風險方面，新加坡經濟學家認為，中東衝突升級或持續延燒，是新加坡經濟面臨的主要風險之一。此外由人工智慧帶動的科技景氣循環若持續升溫，將有助提振新加坡經濟表現，但相關資本支出放緩及衝擊進一步擴散至金融市場，也可能對經濟前景造成影響。

至於物價方面，報告指出，今年第1季整體通膨率為1.5%，與前次調查預測相符；經濟學家預估，今年第2季整體通膨率與核心通膨率將分別為2.1%及1.6%。核心通膨率不包含食物與能源，是當局重點關注的物價指標。

今年4月，中東局勢升溫推高能源價格，進口商品與服務價格面臨上漲壓力。新加坡金管局自2022年10月以來，首度採取緊縮貨幣政策。金管局表示，隨著進口能源成本上升，未來幾個季度更廣泛的進口商品與服務價格也預期走揚。

新加坡5月船用燃油銷售量擺脫4月的低迷出現反彈，並創下近兩個月新高，主因是進港船舶數量增加。新加坡海事及港務管理局（MPA）數據顯示，身為全球最大船舶加油樞紐之一的新加坡，5月船用燃油銷售量達455萬公噸，較4月增加4.5%，但較去年同期減少6.8%。

熟悉東南亞金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，5月新加坡船用燃油銷售量回升，除反映區域貿易活動逐步復甦外，也可能與中東地緣政治緊張局勢階段性趨緩有關，部分船舶航線逐步回歸原有航道、帶動亞洲區域航運流量回穩；由於新加坡是全球最重要的船用燃油補給樞紐之一，航運活動增加通常會直接反映在船舶靠港加油需求上，進一步支撐整體銷售量回升。

新加坡 中東 荷莫茲海峽 伊朗

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