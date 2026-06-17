IPO前財務現形？傳OpenAI第1季燒掉37億美元 逾營收五成

根據美國科技媒體The Information今天引述OpenAI提供股東的文件報導，OpenAI在2026年第1季燒掉37億美元，超過其57億美元營收的一半。

路透社無法立即核實這項報導。

OpenAI本月稍早表示，該公司已祕密提交首次公開發行（IPO）申請，消息人士透露，此案最快可能於9月進行，屆時公司估值最高可達1兆美元。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）說：「有很多因素可能讓上市時間提早或延後，但現在提出申請，可以讓公司保持彈性，若想提早上市，也有選擇空間。」