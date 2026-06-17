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駐以色列代表處造山者放映會 台以科技人才交流受矚

中央社／ 台北17日電

以色列代表處與耶路撒冷希伯來大學，15日首度合辦台灣半導體產業紀錄片「造山者」放映暨座談會，吸引師生及科技新創人士參與，深化對台灣半導體發展與台以科技合作潛力的認識。

駐以色列代表處發布新聞稿指出，與會者透過紀錄片，進一步了解台灣半導體產業的發展歷程及國家建設經驗，並對台灣人民展現的毅力與韌性表達肯定與敬佩。

駐以色列代表處秘書古珍瑋說，台灣是國際社會的重要夥伴，在全球地緣政治、經濟發展及人工智慧產業布局中扮演關鍵角色。台灣與以色列同樣面對威權勢力擴張挑戰，並持續與理念相近國家合作推動「非紅供應鏈」布局，以維護供應鏈韌性與國家安全。

特拉維夫台灣貿易暨創新中心主任林珮琤表示，台灣在高階晶片製造領域具重要地位，也是下一世代人工智慧（AI）發展的重要推動力量；若能結合以色列在創新研發方面的優勢，雙方合作前景可期，交流互惠互利。

新聞稿指出，現場以色列青年、媒體及產業菁英投入座談討論，互動熱絡。駐處在放映會周邊的「亞洲日」活動宣傳台灣客家傳統服飾、珍珠奶茶，大受學生及民眾歡迎，並對於造訪台灣展現興趣。

半導體 以色列

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