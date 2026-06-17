台灣AI企業去年市值達GDP兩倍稱冠全球！強項曝光：95%專精運算

國際清算銀行（BIS）4月公布報告，剖析人工智慧（AI）企業的地理分布與經濟特質等，結果發現台灣AI企業的經濟分量非常重，去年總市值是國內生產毛額（GDP）的兩倍多，為全球最高。不過，台股今年來已大漲超過50%，當局也大幅調高GDP成長率預測，因此數據勢必有所變動。

BIS在4月15日公布「AI企業地理分布」的工作小組報告，指出世界許多經濟體都在評估AI的戰略優先度，但對於全球AI分布的報告文件相對較少，而目前多數針對企業層級AI生產的研究，多聚焦於美國的上市企業，但AI題材有很大一部分涉及未上市公司、和美國以外的企業。

BIS指出，決策官員不只要了解AI的潛在用途，也要了解AI技術開發者與供應商的所在處、以及AI生產商的經濟體特性，才能提高討論的資訊豐富度，因而以這份報告追蹤生產AI產品與服務企業的地理與經濟特性。BIS也把各經濟體的AI公司區分為AI供應鏈的五層：運算、雲端與相關基建、資料工具、AI模型、AI應用，以了解各經濟體AI公司的專精層級。

報告發現，美國和中國大陸的AI企業的數量和估值都最高，美國共有696家AI公司，遙遙領先第二名中國大陸的244家，英國以40家排名第三。台灣則以20家（全為公開上市企業）名列第八，多於南韓的15家（11家公開上市、四家未上市）。

此外，美國、南韓及台灣的AI企業經濟足跡特別廣，去年美國AI企業市值占總市值的比率為40.2%，南韓的比率為38.5%，但報告未列出台灣AI企業的市值比重。

報告指出，台灣、南韓及美國的AI企業經濟分量超重，台灣AI企業去年總市值達到GDP的207.2%，排名第一，之後依序為美國的104.3%、南韓的51.6%，日本的22.4%、以色列的19.7%。

AI企業的供應鏈層級分布

BIS的報告也發現，多數經濟體只專精於少數的供應鏈層級，許多只聚焦於運算，台灣的20家AI公司中，95%都被歸類於運算層級，其他5%為應用層級，相當集中，完全沒有基建、資料工具及AI模型的企業。相較下，南韓15家AI公司裡，60%從事運算，20%為AI應用，6.7%為資料工具，13.3%聚焦基建。

日本的AI公司業務較多元，26家AI公司裡，38.5%為運算、15.4%為基礎建設、3.8%為資料工具、7.7%為AI模型、34.6%為AI應用。

美國AI公司則較偏AI應用，占比達65.5%，其次為資料工具的15%，其餘占比都不到10%。歐元區、加拿大、澳洲、以色列、新加坡瑞典則較聚焦AI應用。

報告也指出，多數經濟體的AI業者投資活動都展現強烈的母國傾向，美國AI企業有64%的投資目標企業是在美國，中國大陸有75%，而中國大陸以外的多數經濟體也全面投資總部設在美國的企業。

BIS為了同時分析全球的上市與未上市AI公司，並運用PitchBook的數據，找出32個經濟體共1,246家AI生產商，再以大型語言模型（LLM）輔助的分類與PitchBook的資料，建立數據集，據以找出AI生產商的所在地、追蹤在各自經濟體的經濟分量。篩選企業的標準為估值至少5億美元，經濟體的門檻為名目GDP至少500億美元。

在總經指標部分，BIS運用世界銀行世界發展指標的以當期美元匯率計算GDP，計算出研發支出占GDP比率、市值占GDP比率，以及製造業和服務業附加價值占GDP比率等指標，但因為世界銀行的資料不含台灣，因此台灣的GDP數據來源為國際貨幣基金（IMF）的世界經濟展望報告。