美伊達成協議後…全球通膨壓力難消 債市仍陷高利率環境

美伊達成延長停火的初步協議，雖然壓低了能源價格並抑制通膨憂慮，但策略師與經濟學家都指出，全球公債市場仍將面臨利率長久居高不下的前景，原因包括能源價格可能盤旋高點好幾個月，以及各國持續擴增支出引發的財政疑慮。

美國總統川普14日宣布與伊朗達成協議後，美國、德國及英國公債價格都上漲，走勢與價格背離的殖利率下跌，但策略師和投資人表示，伊朗戰爭帶來的經濟影響未來幾個月將繼續影響市場。

經濟學家指出，若美伊和平協議能夠維持，這場戰爭所引發的美國通膨最嚴重階段可能已過去，即便荷莫茲海峽恢復通行，美國一般家庭、農民及其他小企業所面臨的石油與天然氣價格要更加穩定，可能要花好幾個月，因為原料、運輸及其他投入成本增加，將持續在供應鏈內傳導，有點類似川普政府關稅政策所帶來的物價波動。

荷莫茲海峽重啟後，船舶通行量也不會立刻回到戰前水準。顧問業者Rapidan能源集團認為該海峽的通行將在7月前不受軍事限制，但不代表船舶通行量會回到戰前情況。

此外，在荷莫茲海峽重啟後，船舶將優先載運石油與石油產品，化肥的出口順位降低，將持續牽動農產品價格；6月出口的尿素用於歐盟冬麥播種、巴西的玉米與咖啡種植。

對旅客來說，航空業將不會急著調降機票價格，畢竟以色列並未加入美伊協議，若攻擊黎巴嫩可能增添協議變數，而且機位緊俏與需求強韌，將讓航空業缺乏降價誘因。

凡此種種都意味著通膨率將居高不下，市場預期聯準會（Fed）明年將會升息。隨著企業招聘活動增加、通膨盤旋高點，及科技業投資數千億美元用於人工智慧（AI）、推升從電力到電腦晶片等各種產品的需求，物價壓力不斷蓄積。

Generali投資公司總體與市場研究主管亨佩爾（Thomas Hempell）指出，美國的鉅額財政赤字和居高不下的通膨，可能持續對長債殖利率構成上行壓力。

在歐洲，歐洲央行（ECB）上周升息1碼後，投資人減少押注升息的空間，但歐洲依賴進口能源，代表通膨苦痛可能持續一段時間。各國公債殖利率普遍上漲，主要由扣除通膨的實質殖利率攀升所帶動，顯示債券投資人不只擔心伊朗戰爭帶來的物價，同時也反映經濟成長走強的前景、和中性利率將走高的預期。能持續很長一段時間。

BBH全球市場策略主管哈達德（Elias Haddad）表示，儘管伊朗戰爭似乎已接近尾聲，但市場仍處於高通膨持續更久的交易環境，「儘管（美伊）達成協議後，緩解了能源震撼，但我們始終未見到全球的利率預期大幅下滑」，「重建所有基礎設施使石油流動回到戰前水準，將需要時間。而且我認為，（當前環境）仍將隱含風險溢價或一些地緣政治風險溢價。」