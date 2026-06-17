快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

不甩股東反對 Snap推出AR眼鏡 CEO豪賭短空長多

經濟日報／ 編譯季晶晶/綜合外電
Snap執行長Evan Spiegel配戴該公司擴增實境（AR）眼鏡Specs。路透
Snap執行長Evan Spiegel配戴該公司擴增實境（AR）眼鏡Specs。路透

Snap執行長Evan Spiegel不顧投資人要求縮減硬體業務的壓力，正式推出首款面向消費者的擴增實境（AR）眼鏡Specs，售價2,195美元（約台幣6.5萬元）。這位掌握公司絕對表決權的共同創辦人，押注眼鏡將成為下一代運算平台。

Specs結合AI影像辨識與AR顯示技術，可將導航、即時翻譯等資訊直接投射到使用者視野中。Spiegel看好眼鏡兼具日常配戴的便利性與運算能力，未來有望成為人們使用科技服務的重要入口。

市場對這項豪賭持保留態度。Snap股價過去五年重挫逾90%，核心廣告業務成長疲弱，但每年仍投入約5億美元發展AR硬體。該公司至今在相關技術上的累計投資已超過35億美元。Snap第1季營收15億美元，淨損8,900萬美元。

今年3月，持股約2.5%的維權投資機構Irenic Capital公開要求Snap分拆或關閉AR部門，認為這項業務分散資源，且2030年前看不到明確的價值實現路徑。

部分分析師也認為，退出眼鏡業務將是提升股東價值最直接的方法。

不過，Spiegel與共同創辦人Bobby Murphy握有Snap的絕對表決權，外部股東幾乎無法左右公司方向。

今年1月，Snap已將硬體部門獨立為全資子公司Specs Inc，以提高營運彈性並保留未來引進外部資金的可能。Spiegel認為，發展Specs或許會犧牲短期獲利，但能為Snap帶來更大的長期機會。

Specs預計今年秋季在美國、英國與法國上市。隨著Google、Meta、蘋果與OpenAI紛紛布局AI穿戴裝置市場，競爭日益升溫。Meta和Ray-Ban合作推出的智慧眼鏡已率先打開市場，而Snap則選擇完全自行設計Specs，而非與眼鏡品牌合作。

擴增實境 科技

延伸閱讀

SpaceX掛牌首日大漲19% AI打響第一砲 投資人振奮

友達漲停登人氣王！CPO、世界盃雙題材點火 面板三虎逆勢狂飆

AI籌資潮 美投資人胃口超大…OpenAI等巨型上市案排擠效應受關注

DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高

相關新聞

不甩股東反對 Snap推出AR眼鏡 CEO豪賭短空長多

Snap執行長Evan Spiegel不顧投資人要求縮減硬體業務的壓力，正式推出首款面向消費者的擴增實境（AR）眼鏡Specs，售價2,195美元（約台幣6.5萬元）。這位掌握公司絕對表決權的共同創辦人，押注眼鏡將成為下一代運算平台。

Pizza Hut 27億美元被母公司賣了 大陸事業歸百勝中國

百勝餐飲集團（Yum Brands）計劃透過兩筆合計27億美元的交易出售旗下必勝客（Pizza Hut），專注於成長較快的肯德基（KFC）和塔可貝爾（Taco Bell）事業。

又怪台灣？川普：美晶片霸主地位被偷 不回美生產就課200%關稅

雅虎財經（Yahoo Finance）報導，美國總統川普出席七大工業國集團（G7）峰會期間，強調美國將在2029年他結束第二任期時掌握50%全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課高達200%關稅。

小摩：2030年AI基建投入上看5.5兆美元

摩根大通近日上調對大型科技公司投入人工智慧（AI）基礎設施的資本支出與融資規模預測。

AI熱潮重塑科技版圖！紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

人工智慧（AI）熱潮正在改寫全球科技版圖。AI系統的核心是晶片，但隨著模型規模愈來愈大，儲存資料的能力也變得同樣關鍵。目前最先進的記憶體技術幾乎都掌握在南韓與台灣手中，供應吃緊推升價格，也讓大量財富流向這兩個亞洲民主國家；中國大陸則未能在這波熱潮中占到關鍵位置。

日本5月出口大增17% 日圓貶值推升進口再現貿易逆差

日本5月出口成長17%，創2022年11月以來最高成長，但因日圓疲弱推高進口額，日本5月貿易收支陷入四個月來首見逆差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。