AI熱潮重塑科技版圖！紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

人工智慧（AI）熱潮正在改寫全球科技版圖。AI系統的核心是晶片，但隨著模型規模愈來愈大，儲存資料的能力也變得同樣關鍵。目前最先進的記憶體技術幾乎都掌握在南韓與台灣手中，供應吃緊推升價格，也讓大量財富流向這兩個亞洲民主國家；中國大陸則未能在這波熱潮中占到關鍵位置。

紐約時報報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6月出席台北國際電腦展（Computex）時，受到如搖滾明星般的追捧，不斷有人找他簽名、合照。他在南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）攤位上，於一片輝達AI超級電腦使用的記憶體晶圓寫下：「請多生產一些 :)（Please make more :)）。」

這句話並不只是玩笑。隨著科技巨頭在全球投入數千億美元興建資料中心，支撐AI運作所需的晶片、連接設備與電力系統，需求正快速超過供給。這波投資熱潮不只讓輝達成為全球市值最高的上市公司，也帶動許多生產AI資料中心關鍵零組件的半導體企業崛起，其中不少是美國民眾並不熟悉的亞洲公司。

在這條高階AI供應鏈中，中國企業明顯缺席。儘管北京多年來投入大筆資金，中國仍被排除在先進AI伺服器供應鏈的大部分環節之外。對華府而言，這幾乎是一場意外的勝利；原本想透過補貼政策把科技製造業移出中國，實際效果反而不如AI熱潮帶來的轉變來得快速。

這也和上一波硬體產業大繁榮形成鮮明對比。20年前，智慧手機浪潮讓中國成為世界工廠。當時美國相信經貿往來有助維持和平，因此樂見其成，最後卻培養出中國這個強大競爭對手。如今情勢已不同，中國沒能複製當年的成功模式，反而錯過這波AI供應鏈重組。

過去，台灣與南韓企業曾透過合資、在大陸設廠、挖角工程師等方式，協助中國發展半導體產業。如今，它們正獨享這波榮景。受惠者也不只晶片業，還包括機櫃、電力系統與散熱設備等周邊供應鏈。

例如，過去靠組裝智慧手機與筆電壯大的鴻海（Foxconn）與廣達（Quanta），如今在墨西哥、東南亞與台灣生產AI伺服器；曾被視為相對不起眼的台達電（Delta Electronics），也因AI資料中心需要電源轉換器與液冷設備，快速成長。

不過，這波榮景也伴隨疑慮。台灣過去曾經歷多次景氣大起大落，企業倒閉、經濟受創的記憶仍在。投資人也擔心，AI熱潮未必能達到華爾街過高的期待。上周晶片股一度重挫，就再次提醒市場，AI泡沫風險仍然存在。

即便如此，這波AI熱潮已經凸顯一件更重要的事：全球最先進的AI供應鏈正在成形，而且幾乎不再依賴中國。這條供應鏈的核心，則落在全球地緣政治最敏感的台灣與南韓。