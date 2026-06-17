黃仁勳談AI時代 強調新社會規範必要性

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美聯社專訪中強調，隨著AI時代來臨，社會需要新的社會規範，並認為更全面擁抱AI將有助改善人們的生活。

美聯社報導，黃仁勳一直對AI迅速改變社會、促進經濟成長以及更多科學突破的潛力抱持樂觀態度，但他和其他同業正面臨外界對AI潛在危害日益增長的疑慮。面對批評人士警告AI將造成失業，甚至威脅人類生存，黃仁勳認為自己有責任回應。

黃仁勳在訪問中說：「我們需要建立新的社會規範。我會鼓勵每個人都使用AI，就是去實際體驗。」

黃仁勳說，AI能設計網站、分析複雜文件、指導先進研究甚至規劃廚房翻修，這些功能都有助縮小美國的科技落差。他還說，如今人們即使不會寫程式也能用電腦從事高階工作。

黃仁勳認為有必要對AI設立一定的規範與安全標準，並強調對於近年帶動股市大漲與美國經濟成長的這項技術，國家安全也必須列為優先考量。

他舉例，社會將會如同過去面對汽車一樣適應AI。他說，汽車問世時曾被形容會危及兒童安全，但後來世界透過設置人行道、斑馬線以及禁止兒童在馬路上玩耍等方式改變了社會規範與行為模式。

此外，黃仁勳對於政府入股AI企業持保留態度，他認為美國本來就會從AI的發展中普遍受益，「我不太確定他們想要達到什麼目標」。

黃仁勳談到政府持股相關問題時說：「我也沒跟他們討論過。但要記得，這些都是美國企業，他們的成功會反映在股票價格上，而許多美國人是投資人。企業創造的稅收惠及許多美國人，並且會增加就業機會。」

他指出，AI企業也有助提升能源、建築和硬體科技產業的獲利。

美國總統川普政府近期對AI監管轉趨強硬。黃仁勳表示，政府聚焦國安議題是適當的做法，但提供明確指引很重要。

他說：「國家安全始終應是所有科技發展的首要考量。但話說回來，制定出口管制政策時，還是必須具體說明所顧慮的風險。」

至於能源方面，黃仁勳強調，美國因為能源供應不足而易受影響，用於AI運算的資料中心對電力需求龐大，恐對電網造成壓力。

雖然有些資料中心會自建電力來源，但黃仁勳表示美國在能源方面起步較慢，若沒有更多能源投入，在AI基礎建設、模型和晶片發展上就難以發揮優勢。

黃仁勳並未針對川普反對較環保能源來源發表意見，不過他指出能源缺口也反映出部分美國家庭對AI可能推升電費的疑慮。