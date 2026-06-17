快訊

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

貝瑞看衰SpaceX的驚人市值 但這個原因讓他選擇觀望沒放空

經濟日報／ 編譯季晶晶/綜合外電
知名投資人貝瑞質疑SpaceX的高估值。本報系資料庫
知名投資人貝瑞質疑SpaceX的高估值。本報系資料庫

電影《大賣空》原型人物、因精準預測美國房市崩盤而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry），近日公開質疑SpaceX近3兆美元的驚人市值，但他表示目前未建立任何放空部位，原因是看跌選擇權（put option）價格過於昂貴。

貝瑞周二在Substack發文說，他研究過多種押注SpaceX股價下跌的交易策略，包括2026年至2028年到期的看跌選擇權，但最終全部放棄。他指出，在SpaceX股價約212美元時，一份履約價100美元、2028年底到期的看跌選擇權價格約25美元；2027年中到期的同類合約約13美元；2026年底到期的合約則約6.75美元。貝瑞坦言，曾對後者感到心動，但最後仍決定不進場。

儘管如此，他對SpaceX估值的質疑絲毫未減。貝瑞形容，SpaceX本質上不過是一家規模有限太空公司、利基型電信商、問題纏身的社群媒體公司，以及縮小版的AI基礎設施業者CoreWeave，年營收合計不到200億美元，目前市值卻已超越波克夏（Berkshire Hathaway），甚至高於許多產業與國家的整體市值。他認為是市場對AI與成長題材的狂熱，推動部分科技股估值不斷攀升。

SpaceX

延伸閱讀

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟！躍居全球第五大公司

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

SpaceX市值飆 AI行情定心丸 經理人：市場好兆頭

SpaceX掛牌威風！史上最大IPO 馬斯克躍全球首位破兆美元富豪

相關新聞

貝瑞看衰SpaceX的驚人市值 但這個原因讓他選擇觀望沒放空

電影《大賣空》原型人物、因精準預測美國房市崩盤而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry），近日公開質疑SpaceX近3兆美元的驚人市值，但他表示目前未建立任何放空部位，原因是看跌選擇權（put option）價格過於昂貴。

彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發

蘋果（Apple）預定明年底推出配備鏡頭的AirPods，藉此跨足人工智慧（AI）裝置市場，隨新一代折疊式手機，以及紀念iPhone問世20周年的新機種同步登場。

美貿易黑名單半年沒更新！DeepSeek等百家中企暫逃制裁 原因曝光

路透16日引述多名消息人士透露，美國商務部已超過半年未更新貿易黑名單「實體清單」，超過百家被認定具有國安風險的企業至今未正式列名，包括中國大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）與記憶體晶片製造商長鑫儲存（CXMT），主因是川普政府希望避免美中關係轉趨緊張。美國自去年10月以來未再新增實體清單制裁對象，間隔時間創下十多年來最長紀錄。

聯準會點陣圖少主席的那一點！華許可能不交利率預測 打破14年慣例

聯準會（Fed）周三將公布最新利率決策與官員利率預測，但市場今年關注的焦點可能不是點陣圖內容，而是新任主席華許（Kevin Warsh）是否選擇不提交個人利率預測。若成真，不僅將打破聯準會14年來的慣例，也可能成為華許推動聯準會運作改革的第一步。

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA

艾克爾國際科技（Amkor Technology）宣布和台積電（2330）簽署一項為期10年的合作協議，將加速美國半導體供應鏈的建設。

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

美國總統川普砸百萬美元投資日本藏壽司美國子公司（Kura Sushi USA），至今慘賠近三成。全美掀起和食狂潮，2026年商機上看322億美元，但為何進軍美國50年的吉野家、名氣響亮的一風堂，始終走不出加州與紐約？藏壽司美國CEO親自揭密，在美國展店，難度形同在歐洲22國插旗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。