SpaceX股價續漲推升市值達2.64兆美元 一度超越微軟

創紀錄首次公開募股（IPO）引發瘋狂買盤下，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天股價再度大漲，使其在大部分交易時間內躋身全球市值前5大企業，並一度超越微軟。

法新社報導，SpaceX股價（正式名稱為SpaceExploration Technologies Corp.）收盤上漲近5%報201.80美元，市值達到2.64兆美元。

SpaceX今天收盤時僅略低於亞馬遜（Amazon）的2.65兆美元市值，而大部分交易時間內，SpaceX市值都高於這家電商巨擘。SpaceX甚至一度超越微軟（Microsoft），登上全球市值第4大公司。

這次股價上漲原因之一，是SpaceX宣布將以600億美元併購人工智慧（AI）程式開發新創公司Cursor。這項交易旨在鞏固SpaceX在AI熱潮的核心地位。

Accuvest Global Advisors投資組合經理兼投資長克拉克（Eric Clark）說：「以目前市值而言，根本沒有基本面支撐。這完全是散戶熱情加上極少流通股數，以及幾乎沒有機構投資人賣出的結果。」

他表示，「這就是一場動量交易（momentumtrade），由散戶熱情和希望持有相關部位的成長型基金經理推動」，SpaceX真正成長潛力應該以未來5到10年的時間尺度來評估。

自上週IPO創紀錄募得857億美元以來，SpaceX股價短短3個交易日已暴漲超過1/3。

全球自動化經紀商Interactive Brokers的索斯尼克（Steve Sosnick）表示：「目前市場對AI存在某種程度的狂熱，只要有機會從AI支出中獲益的公司，都會受到追捧。」

SpaceX於2002年由馬斯克共同創立，已從火箭新創公司發展成大型衛星營運商，並整合馬斯克旗下的AI公司xAI，也包括社群媒體平台X。

SpaceX收購Cursor，代表在AI領域的最新重大投資。

位於舊金山的Cursor成立於2022年，研發用於軟體開發的AI工具，尤其聚焦企業市場。

SpaceX和Cursor在今年4月宣布合作時就已埋下併購伏筆，當時協議中包含允許SpaceX以600億美元收購的條款。

Cursor的崛起與「Vibe Coding」（氛圍編碼）熱潮同步發展。這種趨勢讓使用者透過AI生成程式碼來建立應用程式，而無需深厚的程式設計能力。

Cursor在去年11月最近一次募資時， 估值為290億美元，這次併購交易金額超過其兩倍。