波蘭聯手鴻海集團 建立電動車樞紐與半導體工廠

波蘭總理圖斯克宣布，預計今年秋季前完成與台灣鴻海集團的電動車合作會談，將於波蘭南部賈沃茲諾合作打造電動車研發及製造中心，並於下西里西亞省與鴻海合作建立半導體工廠，充分展現波蘭政府對台灣企業投資的積極支持。

波蘭通訊社財經新聞（PAP Biznes）報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）16日在「投資波蘭」（Poland Invest）活動中表示，波蘭政府預計今年秋季前與台灣鴻海集團（Foxconn）正式完成電動車合作談判。

他表示，雙方將與波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）合作，在波蘭南部的賈沃茲諾（Jaworzno）市建立一個大型電動車研發與製造樞紐，計畫生產3款中型SUV車型。

除了電動車計畫外，圖斯克也進一步公開波蘭和台灣的半導體合作計畫。波蘭預計與鴻海集團在下西里西亞省（Lower Silesia）的緬基尼亞（Miekinia）建立半導體工廠，目前雙方談判進入尾聲。

根據波蘭廣播電台RMF24的報導，這座基地原為美商英特爾（Intel）於2023年宣布興建的半導體封裝與測試廠，當時這項價值46億美元（約新台幣1452億元）的投資案預計創造約2000個就業機會，但英特爾最終於2025年7月退出計畫。

圖斯克透露，由於波蘭政府先前已對這座基地投入資金並完成基礎建設，因此在英特爾撤出後，波蘭隨即與鴻海集團展開接續談判，計劃直接在原址合作改建半導體工廠。

圖斯克對此特別強調，波蘭將與台灣夥伴攜手，在下西里西亞省共同落實「汽車與半導體」兼具的雙軌產業布局，全面推進波蘭與台灣在高科技供應鏈的深化合作。