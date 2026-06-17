台積電ADR重摔3.5% 被費半大跌拖累 較台北交易溢價剩12%

美國總統川普砸百萬美元投資日本藏壽司美國子公司（Kura Sushi USA），至今慘賠近三成。全美掀起和食狂潮，2026年商機上看322億美元，但為何進軍美國50年的吉野家、名氣響亮的一風堂，始終走不出加州與紐約？藏壽司美國CEO親自揭密，在美國展店，難度形同在歐洲22國插旗。

2026-06-17 08:00