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台積電ADR重摔3.5% 被費半大跌拖累 較台北交易溢價剩12%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二大跌3.5%，被費城半導體指數大跌拖累，終場收在425.83美元，較台北交易溢價12%。美聯社 美國聯合通訊社
台積電ADR周二大跌3.5%，被費城半導體指數大跌拖累，終場收在425.83美元，較台北交易溢價12%。美聯社 美國聯合通訊社

台積電ADR周二大跌3.5%，被費城半導體指數大跌拖累，終場收在425.83美元，較台北交易溢價12%。

美股周二走勢分化，科技股連三日大漲後回落，費城半導體指數重挫5.7%，而道瓊工業指數連續第二日創歷史新高，SpaceX則連續三日上漲，超越亞馬遜成為全球市值第五大上市公司。

標普500指數下跌42.94點，跌幅0.6%，收7,511.35點；那斯達克指數下跌307.60點，跌幅1.2%，收26,376.34點；道瓊工業指數上漲328.64點，漲幅0.6%，收51,999.67點，再創歷史新高。

近日漲勢超前的晶片股全都大跌，邁威爾科技（Marvell Technology）重摔9.8%，英特爾（Intel）和超微（AMD）各跌8.5%和7.3%。美光大跌6.2%。

台灣加權股價指數周二上漲412.20點，收在45,809.19點。台積電（2330）漲1.1%收在2,400元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,688.86 -3.53 2,400.00 +12.04

日月光 ASX 581.56 -4.31 592.00 -1.76

聯電 UMC 136.52 -6.33 141.00 -3.18

中華電 CHT 146.08 +0.61 146.50 -0.28

台積電ADR 台積電 台北

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