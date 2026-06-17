SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟！躍居全球第五大公司

SpaceX股價周二再漲近5%，延續上周創紀錄IPO後的狂熱行情。盤中市值一度逼近3兆美元、短暫超越微軟，收盤雖回落至2.65兆美元，仍超越亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。

自上周五以每股135美元掛牌以來，SpaceX股價累計漲幅已達約62%，也讓持有逾40%股權的執行長馬斯克成為全球首位身價突破1兆美元的富豪。

推升股價的最新催化劑，是SpaceX周二宣布以600億美元全股票交易收購AI程式開發工具Cursor的開發商Anysphere。市場認為，此舉可補強旗下Grok模型在AI程式設計領域的競爭力，挑戰OpenAI與Anthropic等對手。軟體開發被視為目前生成式AI最成功的應用領域之一。

兩家公司早在今年4月已建立合作關係，當時協議即賦予SpaceX日後收購Anysphere的權利。

Anysphere由四名20多歲創業者於2022年創立，原本定位為微軟GitHub Copilot的替代方案。隨著AI程式開發熱潮興起，公司估值在2025年間從25億美元暴增至接近300億美元，成為矽谷成長最快的新創公司之一。

另外，強勁認購需求促使SpaceX行使超額配售權，將IPO募資金額由750億美元提高至857億美元。

同時，SpaceX選擇權周二開始交易，進一步推高股價波動。彭博數據顯示，開盤第一個小時成交約54萬口合約，與同期輝達選擇權交易量大致相當。Susquehanna衍生性商品分析師Christopher Jacobson表示，考量市場對該股的高度關注及上市後劇烈波動，選擇權交易熱絡並不令人意外，目前看漲選擇權明顯比看跌選擇權更受歡迎。

儘管市場情緒高漲，部分分析師仍對估值提出質疑。SpaceX去年營收約187億至190億美元，但淨虧損接近50億美元，今年第1季也虧損42.8億美元。相較之下，亞馬遜去年營收達7,170億美元、淨利780億美元；微軟年度營收達2,817億美元、淨利1,018億美元。

馬斯克日前在X發文表示，SpaceX到2030年營收「可能接近1兆美元」。不過研究機構CFRA已給予該股「賣出」評級，目標價115美元，低於IPO價格，理由是公司估值過高、資本支出龐大，且成長計畫極具挑戰性。

未來數周，隨著SpaceX被快速納入主要指數，追蹤那斯達克、FTSE及MSCI的被動型基金可望持續買進，為股價帶來額外支撐。