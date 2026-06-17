費半連三日大漲後急速回吐5.7%　SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

美股周二走勢分化，科技股連三日大漲後回落，費城半導體指數重挫5.7%，而道瓊工業指數連續第二日創歷史新高，SpaceX則連續三日上漲，超越亞馬遜成為全球市值第五大上市公司。

標普500指數下跌42.94點，跌幅0.6%，收7,511.35點；那斯達克指數下跌307.60點，跌幅1.2%，收26,376.34點；道瓊工業指數上漲328.64點，漲幅0.6%，收51,999.67點，再創歷史新高。

費城半導體指數重挫5.7%，台積電ADR大跌3.5%。近日漲勢超前的個股全都大跌，邁威爾科技（Marvell Technology）重摔9.8%，英特爾（Intel）和超微（AMD）各跌8.5%和7.3%。美光大跌6.2%。

分析師指出，晶片股連續三個交易日大漲後，周二大幅回吐。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）說：「動能明顯在減弱」，費城半導體指數過去九個交易日中有五日收黑，部分投資人「開始退縮」。

標普500指數11大類股有7個收漲，金融類股漲1.5%、工業類股漲0.7%領漲，科技類股重挫2.3%墊底。資金明顯從科技股輪動至景氣循環類股。

國際油價持續下跌，布蘭特原油跌破每桶80美元，收78.96美元，跌5.1%；美國西德州原油跌5.8%至每桶77美元附近，均創3月初以來最低水準，美伊臨時協議細節的披露是主要推力。

Ned Davis Research首席美國策略師克里索德（Ed Clissold）警告，投資人應提防市場對美伊協議「過度樂觀」，在此之前，市場情緒一直較為謹慎。

焦點轉向Fed。市場普遍預期華許（Kevin Warsh）主持的首次政策會議周三將維持利率在3.5%至3.75%不變，但CME FedWatch工具顯示，12月升息1碼的機率仍接近43%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師盧斯查尼（Mark Luschini）說：「市場昨天出現了大幅波動，我們只是在消化部分漲幅，而在Fed會議前的布局通常都顯得有些謹慎。」

SpaceX收漲4.8%，報201.80美元，盤中一度觸及225.64美元，市值收盤時達2.65兆美元，超越亞馬遜約80億美元，盤中也一度超越微軟。SpaceX同時宣布以600億美元收購AI程式設計新創公司Cursor。

百勝餐飲集團（Yum! Brands）宣布以27億美元出售必勝客連鎖事業，股價上漲1.9%。化工廠商歐林（Olin）宣布以全股票方式收購亨斯邁（Huntsman），因收購價低於近期市價，亨斯邁股價暴跌17%，歐林也跌5.9%。