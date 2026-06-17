美股道瓊指數收盤再刷新高 標普那斯達克指數回跌

美國總統川普近日發布一項備忘錄，擬動用「國防生產法」的權力來處理美國現行在武器供應、彈藥生產和國防供應鏈上出現的限制；川普稱這些限制已經對國家防衛和戰備造成直接威脅。

2026-06-17 03:16