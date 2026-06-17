聽新聞
0:00 / 0:00
美股道瓊指數收盤再刷新高 標普那斯達克指數回跌
美國股市今天收盤走勢分歧，標普500和那斯達克指數在科技股賣壓影響下回跌，但道瓊指數連續第2天刷新歷史高點，美國太空探索科技公司（SpaceX）則漲上美國市值第5大企業。
道瓊工業指數上漲328.64點或0.64%，收51999.67點。
標普500指數下跌42.94點或0.57%，收7511.35點。
那斯達克指數下挫307.60點或1.15%，收26376.34點。
費城半導體指數挫跌805.40點或5.71%，收13294.23點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。