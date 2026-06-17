快訊

失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

海事追蹤商：美伊談妥和平協議後 荷莫茲海峽航運仍清淡

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

美國伊朗14日傳出達成和平協議，美國承諾將讓荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）恢復開放。但商業海事追蹤資料顯示，至今通過這條戰略水道的貨運船隻仍然屈指可數。

法新社報導，美國和伊朗達成協議來結束中東戰爭的消息在14日晚間宣布後，根據海運情報公司Kpler的資料，昨天只有5艘載運原物料的船隻通過荷莫茲海峽，與前一週頻率相似；而今天截至格林威治標準時間15時也只有4艘。

Kpler在社群媒體平台X發文表示：「儘管出現外交上有進展的信號，荷莫茲海峽的航運仍低於正常貿易時的水準。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天說，船隻已開始航離荷莫茲海峽，待美國和伊朗19日簽署協議後，這道海峽便會「完全」恢復開放。

伊朗政府今天也指出，美國軍方4月13日起對伊朗港口採取的封鎖行動，已提前在協議正式簽署前解除。

不過航運組織提醒，有關荷莫茲海峽重啟需經過哪些步驟，以及將海峽中的水雷清除需要多久時間，仍然不確定。

Kpler也說，荷莫茲海峽航運關鍵問題仍懸而未決，包括通行的安全性、費用及確保安全通過的安排。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 以色列

延伸閱讀

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

美伊將簽協議 川普：荷莫茲海峽19日起全面開放

荷莫茲海峽正開通？1現象狠打臉川普

相關新聞

費半連三日大漲後急速回吐5.7%　SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

美股周二走勢分化，科技股連三日大漲後回落，費城半導體指數重挫5.7%，而道瓊工業指數連續第二日創歷史新高，SpaceX則連續三日上漲，超越亞馬遜成為全球市值第五大上市公司。

美伊戰火暫歇 最困難的「和平談判」現才正要開始

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美伊戰火暫歇 最困難的談判才正要開始 頭條二：停火難解高物價 川普經濟承諾迎來考驗 頭條三：奧班時代落幕 烏克蘭跨出加入歐盟關鍵一步

發備忘錄給國防部 川普：國防工業的限制危及國安

美國總統川普近日發布一項備忘錄，擬動用「國防生產法」的權力來處理美國現行在武器供應、彈藥生產和國防供應鏈上出現的限制；川普稱這些限制已經對國家防衛和戰備造成直接威脅。

美軍B-52轟炸機加州墜毀 8人罹難

美國官員表示，美國空軍一架Ｂ—５２「同溫層堡壘」轟炸機十五日從加州克恩郡愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，機上八名乘員全數罹難，包括兩名波音公司雇員。

川普更重美中互動 G7憂遭G2削弱

Politico十五日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國大陸日益增長的經濟威脅，但美國總統川普更傾向單打獨鬥。川普五月在北京會晤中國國家主席習近平時，將川習會稱為「Ｇ２」；這種作法削弱歐洲等美國傳統盟友的努力，他們原本試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場。

荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

貿易數據公司Kpler分析師十五日說，如果美國與伊朗達成的協議順利執行，航經荷莫茲海峽的船舶數量可望在一個月內回升至戰前水準的近五成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。