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海事追蹤商：美伊談妥和平協議後 荷莫茲海峽航運仍清淡
美國和伊朗14日傳出達成和平協議，美國承諾將讓荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）恢復開放。但商業海事追蹤資料顯示，至今通過這條戰略水道的貨運船隻仍然屈指可數。
法新社報導，美國和伊朗達成協議來結束中東戰爭的消息在14日晚間宣布後，根據海運情報公司Kpler的資料，昨天只有5艘載運原物料的船隻通過荷莫茲海峽，與前一週頻率相似；而今天截至格林威治標準時間15時也只有4艘。
Kpler在社群媒體平台X發文表示：「儘管出現外交上有進展的信號，荷莫茲海峽的航運仍低於正常貿易時的水準。」
美國總統川普（Donald Trump）昨天說，船隻已開始航離荷莫茲海峽，待美國和伊朗19日簽署協議後，這道海峽便會「完全」恢復開放。
伊朗政府今天也指出，美國軍方4月13日起對伊朗港口採取的封鎖行動，已提前在協議正式簽署前解除。
不過航運組織提醒，有關荷莫茲海峽重啟需經過哪些步驟，以及將海峽中的水雷清除需要多久時間，仍然不確定。
Kpler也說，荷莫茲海峽航運關鍵問題仍懸而未決，包括通行的安全性、費用及確保安全通過的安排。
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