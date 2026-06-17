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SpaceX上市後股價狂飆 一度超越微軟躍居全球市值第4大

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX今天早盤股價約上漲6%，延續上週創紀錄IPO之後的漲勢，市值一度超越微軟，躍居全球市值第4大企業。

美國財經媒體CNBC報導，SpaceX在今天上午交易時段市值一度達到2.94兆美元，超過微軟（Microsoft）的2.93兆美元市值，短暫成為美國市值第4大企業（亦是全球第4大）。

SpaceX目前位居全球市值第5大，已超車市值約2.66兆美元的亞馬遜（Amazon），但要進一步追上市值全球第3大的蘋果（Apple），仍需跨越更高門檻，因為蘋果市值已超過4.3兆美元。

SpaceX 微軟 Amazon

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