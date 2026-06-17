SpaceX上市後股價狂飆 一度超越微軟躍居全球市值第4大

Politico十五日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國大陸日益增長的經濟威脅，但美國總統川普更傾向單打獨鬥。川普五月在北京會晤中國國家主席習近平時，將川習會稱為「Ｇ２」；這種作法削弱歐洲等美國傳統盟友的努力，他們原本試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場。

2026-06-17 00:00