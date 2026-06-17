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FT 訪調經濟學家 Fed 年底前可能調高利率

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會Fed）16日起召開兩天的利率決策會議，為新任主席華許首次主持，預料將按兵不動。但英國金融時報（FT）訪調的逾半數學院派經濟學家預測，Fed若要壓制伊朗戰爭推升的通膨，今年底前可能必須升息至少1碼。

CME FedWatch工具顯示，市場預期Fed本周維持基準利率區間於3.5%-3.75%不變的機率，達到98.6%。不過，FT委託芝加哥大學克拉克金融市場研究中心訪調47名學院派經濟學家，逾半受訪者認為，Fed年底前至少需要升息1碼（0.25個百分點）。相比3月初進行的調查，逾60%受訪者預料Fed年底前可能會降息

一些經濟學家說，即使美伊達協議，後續效應仍可能導致通膨居高不下一段時間。金融圈甚至有更激進看法，如美國資產管理業者PGIM認為，通膨降不下來，Fed今年會升息三次，明年再把這些升幅降回去。

Citadel證券則警告，隨Fed逐步走向可能的升息循環，加上投資人開始更審慎衡量人工智慧對經濟的實際影響，風險資產可能會迎來一段震盪期。

Fed 美國聯準會 降息

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