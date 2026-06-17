日銀宣布升息措施符合市場預期 日股振奮 一度觸及7萬點

東京股市昨（16）日午後買盤湧現，在半導體類股領軍下，日經225指數盤中一度首次突破7萬點大關，終場漲幅雖收斂，但仍改寫收盤新高。市場認為，日銀宣布升息措施符合市場預期，加上中東局勢緩和帶動投資人信心，成為推升日股的重要動力。

日經225指數上午因部分投資人獲利了結，一度下跌。不過下午之後，以半導體相關企業為主的股票吸引買盤進場，帶動大盤黑翻紅，收漲0.13%，報69,404.50點。日經225指數在4月23日盤中首度衝上6萬點，距離16日盤中漲破7萬點，時隔不到兩個月，顯示漲勢凌厲。

在日圓方面，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，由於日銀此次升息符合市場預期，日圓匯率已提前反映升息情境，加上近年日本壽險公司持續拋售日債部位，且美國與日本利差仍大，即使日銀年底前再升息，只要美國聯準會不降息，日圓兌美元仍將維持155之上、接近160偏弱震盪。

他也提到，美國聯準會可能在美國期中選舉前暫時維持利率不變，預料美元將續強，相較之下，非美貨幣如日圓將維持偏弱格局，新台幣升破31元可能性不高。