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美伊休戰…荷莫茲海峽重啟 國際油價Q4下探75美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國與伊朗19日將簽署臨時和平協議，布蘭特油價16日盤中跌到三個月低點。（美聯社）
美國與伊朗19日將簽署臨時和平協議，布蘭特油價16日盤中跌到三個月低點。（美聯社）

美國與伊朗19日將簽署臨時和平協議，布蘭特油價16日盤中跌到三個月低點，摩根士丹利與高盛也陸續調降國際油價預測。摩根士丹利（大摩）調降第3季布蘭特原油現貨均價到每桶90美元，低於先前預估的100美元，第4季布蘭特原油現貨均價也跌到每桶80美元。

高盛也下調第4季布蘭特原油期貨預估均價至每桶80美元，低於之前預估的90美元，明年均價也調降5美元，成為每桶75美元。高盛對西德州中級原油第4季均價的最新預估為每桶75美元，明年降至70美元。

美國總統川普15日表示，美國與伊朗已初步簽署終結雙方衝突的協議，伊朗總統裴澤斯基安也表示這項臨時協議，是邁向停止戰鬥的「重要一步」。伊朗官媒引述外長阿拉奇說法，與最終協議相關的新一輪談判，可能19日展開。

美伊這項14點瞭解備忘錄（MOU）細節還沒公布，但有望延長停火60天，啟動複雜的伊朗核子協商，在這60天荷莫茲海峽將免費自由通行。彭博資訊與路透都引述美方官員指出，協議文本可能未來兩天公布。

市場預期美伊達成協議後，荷莫茲海峽重啟將帶動中東石油出口回升，布蘭特原油期貨16日盤中挫跌2.6%至每桶81美元，西德州中級原油期貨也一度跌2.9%至每桶78.41美元，都是3月來最低。

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