日銀升息1碼 預期12月再調

日本銀行（央行）16日一如預期將基準利率調升1碼至1%，達到1995年以來最高，並計劃停止縮減購債規模。日銀總裁植田和男因病住院，代替他出席記者會的副總裁內田真一發表談話中規中矩，未透露下次升息時點，日圓匯率則在平盤附近波動，為160.33日圓兌1美元。

日銀16日以7票對1票，決議升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，唯一反對升息的是審議委員淺田統一郎。

彭博經濟研究預期，日銀12月還會再升息一次，將政策利率提高到1.25%。

日銀雖然表達了繼續升息的意願，但似乎仍審慎以對。日銀在這次聲明中，將4月時的「實質利率處於顯著低的水準」的措辭，微調為「金融情勢處於寬鬆」。

內田在會後記者會上，對日本薪資趨勢、基礎通膨和中性利率等經濟情勢的評估，大致延續了植田先前的說法。

內田表示，下次升息的時間點將取決於中東局勢如何發展，彭博經濟研究解讀，這番話基本上未能提供指引。近期的中東情勢，已讓市場趨於平穩，若緊張持續降溫，可能會拉低油價，減少經濟下行風險，為升息掃清障礙；但這也可能因為降低了物價上行的風險，進而減少了提早升息的必要性。

日銀也決定，從2027年4月起維持每月購債規模2兆日圓（125億美元）不變，這在某種程度上有助於緩解長天期殖利率的波動。內田強調，先前減少購債的量，已能協助恢復市場機制。

內田被視為日銀現行政策架構的主要設計者。這套政策從負利率和殖利率曲線調控一路走來，如今轉入植田2024年3月啟動的升息迴圈，可說繞了一圈又回到升息。

植田上周因肝囊腫感染住院治療，這也是日銀自2010年召開緊急會議以來，首度在總裁缺席下開會。日銀表示，植田雖未參與表決，但計劃向政策委員會提交意見。