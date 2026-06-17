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歐美關稅協議 歐洲拍板了 批准降低多項美國進口商品稅率

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐洲議會於16日以440票贊成、151票反對的票數，正式批准降低多項美國進口商品的關稅。航運貿易示意圖。 （路透）
歐洲議會於16日以440票贊成、151票反對的票數，正式批准降低多項美國進口商品的關稅。航運貿易示意圖。 （路透）

歐洲議會於16日以440票贊成、151票反對的票數，正式批准降低多項美國進口商品的關稅，旨在履行去年達成的歐美貿易協議，避免全球最大貿易夥伴之間爆發新一輪的貿易戰。

根據這項貿易協議的內容，歐盟同意取消對美國工業產品及部分農產品的進口關稅；而美國對大多數歐盟商品徵收15%的關稅。面對這份不對等的協議，歐盟之所以全盤接受，主要是為了避免全面性的貿易戰、確保川普持續參與烏克蘭事務，並防止美方撤回對歐洲的安全保障。

然而，在這份協議達成後，歐盟卻遲遲無法取得歐洲議會的立法通過，曾兩度因川普威脅奪取格陵蘭、以及美國最高法院在今年2月推翻川普全球關稅政策而擱置。由於進度不斷延宕，川普今年5月對歐盟下達最後通牒，揚言若未能在7月4日前採取行動，否則美方將進一步提高對歐盟商品的關稅。

歐洲議會此次順利闖關，成功為歐洲爭取到喘息機會。歐盟貿易執委塞夫柯維奇在X平台上稱讚這次表決通過是「重要里程碑，代表歐盟履行承諾」。接下來，歐盟各成員國預計將於6月26日進行最終核定，完成這場歷時一年、波折不斷的批准程序。

不過，鑑於川普捉摸不定的作風，歐洲內部依舊保持警惕。歐洲議會貿易委員會主席朗吉強調：「在巨大的壓力下，我們確保了重要的保護措施，以維持歐洲的利益。」為此，歐洲議會通過的法案增設了多項自保條款。一、設置落日條款：法案將於2029年底到期。二、可隨時暫停：若美方違反協議條款，歐盟可立即暫停執行。這些措施需要取歐盟成員國進一步協商。

另外，歐盟對美方在洗衣機、餐具等數百項金屬衍生產品上徵收超過15%的關稅感到不滿。因此，通過的法案明確規定，若美方在2026年後仍未調降這些產品的關稅，歐盟將採取相對應的反制措施並暫停部分關稅減免。

美歐雙方目前也正緊鑼密鼓地針對飛機補貼進行談判，這是因為雙方先前為了暫停115億美元報復性關稅而簽署的五年休兵協議已快要到期；這部分的談判不僅攸關美歐雙邊的航太利益，更聚焦於兩大經濟體未來如何攜手協調，共同應對來自中國等非市場經濟體在航太產業的崛起與挑戰。

川普今年2月援引1974年貿易法第122條，啟動的10%加徵關稅措施，將在7月24日到期。但川普政府仍計劃在之後出招，因此美歐經貿的角力，在未來數月依然充滿不確定性。

歐洲 關稅 烏克蘭

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