輝達發債 超額認購三倍

輝達發債獲超額認購三倍，因而提高籌資目標並籌得250億美元，凸顯需求強勁。彭博引述知情人士報導，這批債券周一定價，認購金額一度高達850億美元，超過發行規模的三倍。這是輝達2021年以來首次發債，規模也從原先約200億美元的目標擴大，凸顯投資人需求強勁。

輝達AI基礎設施的供應商，已成為AI生態系的基石，也在此過程中躍升為全球市值最高的企業。輝達正大舉投資可望帶動AI需求的公司，包括斥資50億美元入股英特爾、向AI模型業者Anthropic投資最多100億美元，並為OpenAI一輪大型籌資投入300億美元。也提高對股東的配息。

美國和伊朗達成終戰協議，帶動債市上漲，輝達可望因此享有較低的舉債成本。衡量投資等級債券風險的一項指標，已降至2月初衝突爆發前以來最低，促使各類授信市場掀起籌資熱潮。

Google母公司Alphabet、亞馬遜等企業為興建資料中心和其他AI基礎設施，已在債市發行數千億美元債券，輝達如今也加入這股熱潮。

亞馬遜在3月發行370億美元的債券，並在15日宣布，計劃在密蘇里州投資100億美元建設新一代資料中心園區。

Alphabet則在2月發行規模200億美元的公司債，15日也宣布，將對阿拉巴馬州傑克遜縣投資15億美元，持續擴建當地資料中心園區，會全額負擔此次擴建所需的電力與基礎設施成本，降低對地方財政的影響。