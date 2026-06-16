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Threads月活躍用戶破5億 負責人曝在台灣走紅的原因

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Meta旗下社群平台Threads每月用戶已達最終目標10億人的一半。路透
Meta旗下社群平台Threads每月用戶已達最終目標10億人的一半。路透

臉書母公司Meta 16日宣布，旗下社群平台Threads每月用戶已達5億人，距離執行長祖克柏三年前設定的目標10億人，已達成一半。

彭博資訊報導，Threads負責人海斯（Connor Hayes）受訪時指出，該平台每日活躍用戶也比一年前多，但拒絕提供詳細數據。然而，根據外部估計，Threads用戶正在減少，與官方說法相反。

Threads之所以能穩定成長，很大程度要歸功於與Instagram等Meta旗下其他熱門平台的連結。用戶在瀏覽其他平台時，經常會在動態中看到Threads貼文，點擊後便會被導向其應用程式。海斯說，有愈來愈多人開始主動造訪Threads，而不只是偶然點擊進去。

祖克柏在2023年推出Threads，主打純文字分享，每篇貼文上限為500字。當時正值馬斯克收購Twitter（後更名為X）不久之後，祖克柏押注，Twitter的忠實用戶，有可能受到全新平台的吸引。

海斯指出，以台灣為例，讓Threads迅速走紅的關鍵事件是一場選舉。而在韓國，Threads人氣也持續攀升，用戶停留在該平台的總時數，較一年前增加逾80%。

這股熱潮也吸引了韓流天團BTS在上周末正式成為Threads用戶，其帳號在短短幾天內便累積了逾420萬名追蹤者。

Threads 祖克柏 Meta

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