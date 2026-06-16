超越本夢比的「本宇宙比」！SpaceX早盤飆漲17% 市值超車微軟

SpaceX股價在16日美股早盤飆漲17%，攀抵225.32美元，市值一口氣衝上2.94兆美元，接連超車亞馬遜、微軟，成為全美市值第四大的公司。在前一個交易日，SpaceX也大漲19.6%。

目前市值排在SpaceX前面的只有三家公司：輝達、Google母公司字母、蘋果。

專家指出，現金流量折現法（DCF）要求一家企業的現金流為「淨正值」，才能計算出該公司的價值。若公司去年虧損，則無法計算本益比。確實當企業的獲利暫時受到壓抑、扭曲或呈現周期性變化時，股價營收比是一個非常便利的檢驗工具，但就算用股價營收比去衡量SpaceX，也超過100倍，比先前Palantir的63倍高出許多，後者長期以來一直被視為估值偏高的科技公司。

股價在一倍以下算是便宜，2到5倍算還可以，視情況而定；超過這個範圍就顯得有點投機性質，除非該公司的利潤率極高且非常穩固，例如軟體業或精品業；而達到雙位數以上則會被視為投機性質濃厚。

像沃爾瑪（Walmart）這樣的公司股價營收比約1.5倍。即便是AI寵兒的輝達也只有20倍。

但晨星的分析師為太空資料中心模擬了三種可能結果。

最樂觀情境（發生機率7%）是成功挺過太陽輻射的轟擊，且營運成本比地球上的資料中心還要便宜，這樣SpaceX會取得全球AI基礎設施算力的五分之一市占。基本情境（發生機率50％）是拿下全球4%的算力市占。但有43％機率會一敗塗地。

只要上述7%機率發生，就能直接幫SpaceX的市值暴增930億美元，FT專欄作家Stuart Kirk認為，這就是這家公司的魔幻之處：對SpaceX而言，即便是把最爛、最倒楣的結果算進去，分析師們也能湊出讓人下巴掉下來的驚天數字。Stuart Kirk認為，用「本宇宙比」（price-to-cosmos ratio）來看，SpaceX算得上是便宜。