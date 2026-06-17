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SpaceX 斥資600億美元 買 AI 編程新創 Cursor

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

馬斯克SpaceX 16日宣布，同意以600億美元收購AI編程新創公司Cursor，以便在程式撰寫工具方面追趕對手，強化SpaceX在企業AI市場的地位。

據公司申報文件，Cursor投資人將有權利，據公司的600億美元估值取得SpaceX股票，這樁併購案預計在今年第3季完成。SpaceX 4月已宣布，取得在今年稍晚買下Cursor的權利，但因自家的股票首次公開發行（IPO），而延後至今。

SpaceX 12日掛牌後，股價連日飆漲，顯示投資人尋求參與該公司的成長前景，需求持續暢旺。

除了OpenAI與Anthropic，Cursor也靠AI讓程式撰寫自動化，吸引了大批程式設計師使用。Cursor的AI助理在2023年推出，用來協助工程師提高編寫程式與除錯效率，2024年用戶為4萬多人，2025年底驟升至數百萬人。

這讓該公司成了歷來成長最快的新創之一，也是「vibe coding」（氛圍編碼）的要角。Vibe coding是指無須了解程式語言，以對話告訴AI想要什麼，請AI代勞寫程式。據Cursor分享給路透的資料，該公司的企業對企業年化營收約為26億美元，銷售激增。

對SpaceX而言，這宗交易可讓旗下的xAI，在AI編程市場取得更重要地位，馬斯克本人曾說，xAI在這方面落後對手，先前延攬了Cursor工程師，以追趕OpenAI與Anthropic。而對Cursor來說，發展AI極為燒錢，該公司難以靠自己取得相關晶片，併購案能給該公司更多算力來發展AI模型。

目前還不清楚，併購Cursor是否會影響SpaceX的資料中心出租合約。該公司近來與Anthropic與Google簽約，每年合計要出租價值約260億美元的雲端算力。

Cursor執行長楚艾爾近期受訪表示，公司雇有700名員工，服務對象涵蓋財星前500大企業的六成業者，媲美全球許多上市的軟體巨擘。

馬斯克 SpaceX

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