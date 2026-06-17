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增發股票 啟動「綠鞋機制」 SpaceX 募資衝857億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

SpaceX首次公開發行股票（IPO）的承銷商，已正式行使俗稱「綠鞋機制」的超額配售選擇權，增額發行8,333萬股股票，使SpaceX募資總額由原先的750億美元，增至857億美元。

新股上市後，當股價上漲，承銷商通常會行使這項的超額配售選擇權，但超額配售通常不超過原募資計畫的15%。SpaceX這次規模，超越幾乎歷來所有科技業IPO。為慶祝SpaceX上市，馬斯克特別打造了一雙SpaceX IPO紀念版Nike網球經典客製鞋。雖然沒有酷到能獲得官方聯名授權，但這雙客製鞋款採用象徵財富的綠色配色，鞋跟處印有白色SpaceX標誌。

馬斯克也在掛牌當日於自家社群平台X中貼出承銷投銀摩根士丹利員工穿著「綠鞋」的相片，吸引超過200萬次點閱。

Nike 馬斯克 SpaceX

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