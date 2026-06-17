微軟 GitHub 卡卡 求救亞馬遜

微軟旗下GitHub程式設計平台近來因AI需求不斷加大，導致平台接連當機，傳出微軟將向最大雲端競爭對手亞馬遜來解決運算容量不足的問題。法人看好，亞馬遜算力需求增加推動下，世芯-KY（3661）、台積電、緯穎等相關概念股都可望同步受惠。

微軟2018年收購GitHub。這個平台廣受工程師使用，可用來儲存並管理程式碼，也能共同開發專案。GitHub仍是獨立公司時，主要自行營運資料中心，但微軟原計劃在2027年前，把整個程式設計平台移至旗下Azure雲端服務。

BusinessInsider引述知情人士報導，因應活動量激增，微軟正透過亞馬遜網路服務（AWS）增加運算容量。AI程式設計工具讓開發人員更容易撰寫軟體，大量新增程式碼也因此湧入GitHub，使運算資源不堪負荷。

GitHub營運長戴格爾（Kyle Daigle）4月在X發文說，GitHub的程式碼提交次數，也就是記錄程式碼變更、可用來衡量開發活動的指標，2026年可望達到140億次，遠高於2025年的10億次。

微軟發言人證實，GitHub正採用多家雲端供應商的服務，但不願評論亞馬遜是否參與其中。這樣的合作看似有違常理，但主要目的都是確保熱門服務不中斷，跟誰合作倒是其次。對微軟來說，GitHub很可能就是這種情況。2026年以來，GitHub已發生數十次重大當機。

據了解，AI的興起使軟體程式碼開發用量大幅增加， GitHub的雲端服務需求自然也同步看增，在現今雲端服務大廠（CSP）爭相建置AI基礎設施情況下，既有的傳統雲端設施投資自然同步放緩，因此微軟才傳出將向亞馬遜尋求雲端容量支援。

事實上，業界原先預期，通用伺服器市場需求在今年將可能持平，不過進入2026年第1季後，通用伺服器訂單開始大幅增加，廣達、緯創、英業達等都同步受惠，使全年通用伺服器市場需求將可望成長雙位數水準，優於先前預估表現。

不僅如此，AI伺服器商機持續增加，亞馬遜也開始擴大對ASIC伺服器投資力道，將有利於切入亞馬遜自研晶片Trainium供應鏈的世芯-KY、台積電，以及負責伺服器設計代工的緯穎。

法人指出，亞馬遜Trainium 3正在量產階段，至於新一代的Trainium 4將可望在今年底完成設計定案，並在明年初開始投片量產，屆時半導體供應鏈將開始大啖Trainium 4商機。