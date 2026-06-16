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法國追加240億元投資AI 改用本土企業分析安全數據

中央社／ 巴黎16日專電

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天宣布，政府新增6.55億歐元（約新台幣239.3億元）投資人工智慧（AI）發展，另將推廣多達100萬名公務員使用AI對話工具。

勒克努在巴黎科技新創展VivaTech揭幕前夕宣布這項計畫。VivaTech是歐洲最大科技新創展，本屆將聚焦於AI、機器人、數位主權等議題。

他說，這些投資將用於「支援基礎設施、算力、研究、企業和工業領域」，希望藉此「造福法國人民、保護我國主權、強化我們的公共服務」。

綜合費加洛報（Le Figaro）、法國新聞台（franceinfo）報導，勒克努還表示，法國國內安全總局（DGSI）決定結束與美國資料分析公司帕蘭泰爾（Palantir）的合約；這家企業的共同創辦人提爾（Peter Thiel）與美國總統川普關係密切。

法國國內安全總局將採本土企業ChapsVision的服務。勒克努說，「我們不能接受在數位領域出現新的戰略依賴性」，法國必須建立「真正的自主」，而不是仰賴某些國家，讓這些國家有能力斬斷法國使用AI的權限。

勒克努還宣布針對所有公務員推出「通用自主對話助理」，官方估計約100萬名公務員可利用這項工具處理日常業務，或便於某些程序的管理。

推廣這項AI工具的成本約為70萬歐元。政府也規劃推出外交部開發的翻譯工具DiploIA，預計本月啟用。

此外，法國健康保險系統Ameli網站將推出AI「公共健康助理」，引導使用者將健康資料交給官方系統管理的AI，而不是外國公司。

勒克努還承諾透過新的公共AI平台，讓民眾更方便取用人口、經濟、地理、行政等領域的公共資料。

為鼓勵政府部門使用AI以節省時間和預算，勒克努預告，各部會運用AI的能力將納入預算決策的考量範圍。

法國 AI

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