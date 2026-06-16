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美股早盤／投資人轉向關注Fed...三大指數漲跌互見 SpaceX續漲10%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場對石油運輸迅速恢復正常希望減弱，投資人焦點也轉向聯準會政策會議，美股16日早盤三大指數漲跌互見。路透
市場對石油運輸迅速恢復正常希望減弱，投資人焦點也轉向聯準會政策會議，美股16日早盤三大指數漲跌互見。路透

美股16日早盤三大指數漲跌互見，因市場對荷莫茲海峽石油運輸迅速恢復正常的希望減弱，投資人焦點也轉向聯準會（Fed）政策會議。

道瓊工業指數16日早盤上漲234點，或0.5%，標普500指數和那斯達克指數均於平盤遊走。費城半導體指數挫0.2%；台積電ADR跌0.5%。

輝達發行250億美元投資級債券，15日定價，認購金額一度超過發行規模三倍，凸顯需求強勁，但股價早盤下跌1.4%。

SpaceX股價早盤揚升13%，延續上市以來強勁漲勢。SpaceX選擇權預計16日上市交易，提供新的投資管道，押注該股未來走勢。該公司也說，將以600億美元收購AI程式設計新創公司Cursor的母公司Anysphere，預計第3季完成併購。

油價16日續跌，布蘭特原油期貨下挫4%至每桶80美元以下，為3月以來首見；西德州中級原油期貨也跌4%至每桶約77美元。

市場正在消化相關警告，即美伊協議承諾重新開放荷莫茲海峽後，石油運輸不太可能迅速恢復正常，原油出口量可能需數月時間才能逐步回升。此外，由於協議細節迄今尚未公布，相關不確定性也正削弱市場樂觀情緒。

Fed 美股 荷莫茲海峽

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