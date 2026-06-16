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國際油價跌破每桶80美元 創3個月新低
國際油價今天跌至3個月來的低點，主因美國與伊朗達成和平協議後，市場對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放持樂觀態度。
法新社報導，國際基準布倫特北海原油重挫4.0%，報每桶79.87美元，為3月初以來首度跌破80美元。
美國基準西德州中級原油下挫4.5%，報每桶77.16美元。
根據美國總統川普（Donald Trump）的說法，華府與伊朗19日在瑞士簽署和平協議後，荷莫茲海峽就會「完全開放」。
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