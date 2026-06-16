快訊

中職／兄弟打50場只拿15勝 想閃2大糗紀錄還需要4勝

小籠包也撐不住！鼎泰豐要漲價了 6月22日起「調整部分餐點價格」

再陷爭議…張員瑛「丟粉絲頭飾」挨轟 當事人曬2分鐘現場畫面逆轉風向

聽新聞
0:00 / 0:00

日本將啟動與南方共同市場EPA談判 盼擴大自由貿易

中央社／ 艾維安巴恩16日綜合外電報導

日本政府今天宣布，將與由巴西等5國組成的南方共同市場（Mercosur），正式展開「經濟夥伴協定」（EPA）的締結談判。

日本共同社報導，日本首相高市早苗在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）出席七大工業國集團（G7）峰會期間，與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）舉行會談，高市早苗在會中宣布這項消息。

報導分析，南美5國的國內生產毛額（GDP）規模達3兆美元（約新台幣94兆元），日本此舉意在擴大與該巨大經濟圈的自由貿易。

若雙方成功締結這項協定，將成為繼跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及日本與歐盟經濟夥伴協定（Japan-EU EPA）以來，又一大型貿易協定。日方預計在談判中爭取調降汽車關稅，以期擴大出口。

另一方面，由於南美地區畜牧業興盛，若牛肉與雞肉的進口量增加，恐對日本國內農家造成衝擊。因此，如何提升國內農家的競爭力，並將影響降至最低，也是未來的協商焦點。

報導也補充，南美地區不僅盛產稀土金屬，其中巴西還是全球名列前茅的產油國。由於中國的出口限制，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前形同封鎖的狀態，日本此前正面臨從特定地區採購的資源量驟減的困境。未來若能增加與南美地區的貿易，將有助在資源採購管道上分散風險。

日本 巴西 高市早苗

延伸閱讀

高市早苗出席任內首次G7峰會 傳正協調與川普個別會談

韓爭取入 CPTPP 日將支持

日學者：中日關係短期難見突破 APEC為重要觀察點

盼維持對話 傳日本商工會議所時隔8年單獨派團訪陸

相關新聞

美股早盤／投資人轉向關注Fed...三大指數漲跌互見 SpaceX續漲10%

美股16日早盤三大指數漲跌互見，因市場對荷莫茲海峽石油運輸迅速恢復正常的希望減弱，投資人焦點也轉向聯準會（Fed）政策會議。

台灣沒台積電什麼都不剩？韓媒：完整供應鏈形成超強生態系

說到台灣半導體，首先想到的公司是台積電。儘管台積在全球AI晶片供應鏈的地位非同小可，但韓媒認為，本月初的台北國際電腦展證實，台灣競爭力無法以一家公司來解釋。

Threads月活躍用戶破5億 負責人曝在台灣走紅的原因

臉書母公司Meta 16日宣布，旗下社群平台Threads每月用戶已達5億人，距離執行長祖克柏三年前設定的目標10億人，已達成一半。

超越本夢比的「本宇宙比」 SpaceX早盤飆漲17% 市值超越微軟

SpaceX股價在16日美股早盤飆漲17%，攀抵225.32美元，市值一口氣衝上2.94兆美元，接連超車亞馬遜、微軟，成為全美市值第四大的公司。在前一個交易日，SpaceX也大漲19.6%。

世界黃金協會：45%全球央行將增持黃金創新高

世界黃金協會16日發布《2026年全球央行黃金儲備調研》顯示，45%的受訪央行儲備管理者表示，預計其所在機構將在未來12個月內增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。

SpaceX股價續漲逾10%...上市行情延燒 市值可望躋身全球第5大

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤前股價續漲逾10%，隨著上市行情延燒，Spa...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。