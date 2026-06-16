日本將啟動與南方共同市場EPA談判 盼擴大自由貿易

日本政府今天宣布，將與由巴西等5國組成的南方共同市場（Mercosur），正式展開「經濟夥伴協定」（EPA）的締結談判。

日本共同社報導，日本首相高市早苗在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）出席七大工業國集團（G7）峰會期間，與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）舉行會談，高市早苗在會中宣布這項消息。

報導分析，南美5國的國內生產毛額（GDP）規模達3兆美元（約新台幣94兆元），日本此舉意在擴大與該巨大經濟圈的自由貿易。

若雙方成功締結這項協定，將成為繼跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及日本與歐盟經濟夥伴協定（Japan-EU EPA）以來，又一大型貿易協定。日方預計在談判中爭取調降汽車關稅，以期擴大出口。

另一方面，由於南美地區畜牧業興盛，若牛肉與雞肉的進口量增加，恐對日本國內農家造成衝擊。因此，如何提升國內農家的競爭力，並將影響降至最低，也是未來的協商焦點。

報導也補充，南美地區不僅盛產稀土金屬，其中巴西還是全球名列前茅的產油國。由於中國的出口限制，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前形同封鎖的狀態，日本此前正面臨從特定地區採購的資源量驟減的困境。未來若能增加與南美地區的貿易，將有助在資源採購管道上分散風險。