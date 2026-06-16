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鴻海：因應越南直接購電協議 推動當地再生能源

中央社／ 台北16日電

鴻海透過新聞稿表示，今天在越南河內舉辦「越南能源轉型論壇」，集合供應鏈重要合作業者，共同探討越南能源市場發展趨勢、直接購電協議制度框架，以及再生能源投資新模式，期盼落實2030年永續長程目標，穩步邁向2050年淨零排放願景。

鴻海會中也宣布，與資產管理公司博楓（Brookfield）建立策略合作關係，共同推動越南再生能源發展，雙方將以長期購電協議為基礎，規劃在越南開發總規模1GW的風能、太陽能及儲能項目。

鴻海說明，此次河內論壇邀請產業與技術專家，針對越南最新推行的直接購電協議（DPPA）框架，分享可落地執行的整合性綠能解決方案與實務操作經驗，協助供應鏈業者落實企業社會責任（ESG）減碳承諾。

鴻海表示，越南再生能源政策與DPPA制度持續推進，企業在越南當地取得綠電的可行性逐步提升，實際執行仍涉及法規變動、電網條件及長期供應穩定性等因素。

鴻海指出，隨著越南法規逐步開放、供應鏈綠電需求提升，鴻海規劃在越南建立綠能投資平台，結合鴻海再生能源投資專業與Brookfield的資產管理專業，降低產業投資人綠電取得門檻，推動集團與供應鏈共同邁向淨零，並支持越南的能源基礎建設發展；透過自建太陽能、增購綠電及建立綠能投資平台等多元措施，期盼為越南產業鏈打造能源轉型計畫，持續擴大再生能源使用。

再生能源 鴻海 越南

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