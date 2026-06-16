歐洲議會批准歐美關稅協議 可望川普7/4期限前生效

歐盟試圖為動盪不安的跨大西洋貿易關係劃下句點之際，歐洲議會今天正式批准與美國的關稅協議，意味著歐盟有望在美國總統川普所設7月4日期限前完成其餘相關程序，讓協議正式實施。

法新社報導，歐盟與美國去年7月達成協議，將大部分歐盟輸美商品的關稅訂於15%，同時布魯塞爾同意對美國工業產品實施零關稅。

然而令川普（Donald Trump）感到不滿的是，歐盟遲未履行協議承諾；加上川普先前揚言奪取格陵蘭，以及美國最高法院裁定多項關稅違憲，使相關程序延宕數月。

歐盟各成員國已同意這項協議，這意味著歐洲議會（European Parliament）的批准是協議實施前最後一道政治關卡。歐盟有望趕在川普設下的7月4日期限前完成所有程序，化解他揚言對歐洲汽車加徵新關稅的威脅。

歐洲議會幾大黨團均支持此協議，包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬的保守派歐洲人民黨（EPP）。

歐洲議會在史特拉斯堡（Strasbourg）舉行的表決中，約440位議員贊成、151位反對、50位棄權。

歐美關稅協議距離正式生效僅剩形式程序，包括由成員國進行最終批准（預計未來幾天或數週內完成），以及刊登於歐盟官方公報。

歐洲議會在協議文本中加入一系列保障措施，包含除非獲得展延，否則協議將於2029年底失效。

另一項「安全網」措施則賦予歐盟執委會權力，若美方未履行承諾或損害貿易及投資活動，執委會有權暫停執行協議。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）透過聲明指出：「這項協議仍遠非完美，但已大幅強化。」

他說，「歐洲議會將持續密切監督協議的落實狀況」，議員也會對美方任何違規行為保持警覺。